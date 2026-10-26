“Brasil no será patio trasero de nadie”: el discurso de Lula tras remontar y ganar las elecciones presidenciales frente a Bolsonaro

Con voz ronca, pero un tono triunfal, Luiz Inácio Lula da Silva se dirigió a sus entusiasmados seguidores tras una inédita victoria electoral en Brasil para un cuarto mandato como presidente.

El mandatario de izquierda remontó la amplia diferencia que había registrado su contrincante de derecha Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, asegurando 51,79% de los votos comparado con 48,21% de su contrincante, según confirmó el Tribunal Superior Electoral.

Es la primera vez, desde el regreso de la democracia en Brasil en 1988, que un candidato que pierde la primera vuelta gana la presidencia.

No obstante, Flávio Bolsonaro calificó el resultado de “inexplicable” y llamó a que la elección sea anulada, una medida que tiene pocas probabilidades de prosperar, de acuerdo con expertos consultados por BBC Brasil.

El magistrado del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin ordenó que se ampliara en dos horas el horario de los comicios en todo el país, accediendo a una solicitud de la campaña de Lula.

El actual mandatario denunció que las autoridades de varias ciudades estaban restringiendo el acceso de los votantes al transporte público.

Bolsonaro dijo que la decisión de Zanin como “inaceptable”, pero él también solicitó tiempo adicional en tres estados, alegando el mal tiempo; Lula pidió que ampliaran el horario de votación en nueve estados.

Acompañado de su esposa Janja da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y un gran número de colaboradores, Lula destacó durante su alocución que el proceso electoral tuvo el menor número de abstenciones del país y el menor número de votos nulos.

“Quiero agradecer al pueblo brasileño, a ellos que desde hace tiempo han estado conmigo y agradecer la generosidad de los jóvenes brasileños”, expresó el presidente electo en reconocimiento de ese sector que fue fundamental en su victoria.

Tampoco dejó atrás “a las personas de la tercera edad”, algunas quienes fueron cargadas por sus nietos para ir a votar y “asegurar la democracia del país”.

“El mejor mandato jamás”

Lula catalogó su victoria como una derrota contra el “negacionismo” y la “mentira”.

En referencia a su contrincante aseguró que “nunca pensé que una persona pudiera mentir tanto en este país, con tanta desfachatez, como si no tuviese dentro de él una célula de humanismo”.

De la misma forma, acusó a las plataformas de redes sociales de intentar influir en el proceso electoral, algo que, insiste, se tendría que regular.

“No es posible que nosotros no tengamos conciencia que un crimen en el mundo digital debe ser tratado igual que un crimen en la vida real. Nosotros no podemos tener empresas monstruosas de este tamaño que tienen miles de millones sin pagar impuestos a nuestro país intentando alterar los resultados electorales”, comentó.

No obstante, afirmó que las redes sociales tendrán un papel más importante en su nuevo gobierno.

“Vamos a cambiar la forma de gobernar este país… vamos a hacer al pueblo participar más. La comunicación digital va a ganar un espacio muy grande en este gobierno”, sostuvo.

Getty Images: Lula agradeció a los jóvenes brasileños por ser parte crucial de su victoria.

Mientras sus adeptos en la plataforma entonaban un verso del himno de la independencia de Brasil, Lula declaró el lema que había repetido durante toda su campaña: “Nuestro país no va a ser el patio trasero de nadie” y expresó su intención de que Brasil sea “central” y no “periférico” en las discusiones globales.

El presidente reconoció que tendrá que gobernar con un Congreso desfavorable, pues el derechista Partido Liberal tendrá la bancada más grande tanto en la Cámara como en el Senado, pero se comprometió a “trabajar” con los parlamentarios para aprobar los proyectos de su gobierno.

“Voy a hacer el mejor mandato que un presidente hizo jamás en este país”, aseguró.

“Tras nuestra victoria, tendremos que debatir una nueva forma de gobernar este país. La participación del pueblo en esta campaña, los estudiantes, las mujeres y los trabajadores que salieron a las calles, nos obligará a encontrar una nueva forma de gobernar. Este país nunca volverá a ser el mismo”, concluyó Lula.