Colapsa terraza durante fiesta universitaria en Virginia y deja al menos 28 heridos

Al menos 28 personas resultaron heridas la noche del viernes 23 de octubre después de que una terraza de madera colapsara durante una fiesta universitaria en una vivienda de Williamsburg, Virginia, informaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:07 p. m. en una residencia ubicada en la cuadra 200 de Matoaka Court, cerca de la Universidad William & Mary, donde se celebraban actividades relacionadas con el homecoming, una tradición que reúne a estudiantes y exalumnos.

La universidad confirmó que varios de sus estudiantes se encontraban entre los lesionados, aunque no precisó cuántos.

Según el balance difundido por la ciudad el sábado por la mañana, los equipos de emergencia trasladaron a 13 personas a hospitales, mientras que otras 15 acudieron por sus propios medios a centros médicos.

Las autoridades indicaron que todas las lesiones reportadas eran de carácter no mortal.

La terraza se desplomó mientras se celebraba una fiesta

Los servicios de emergencia recibieron una llamada que alertaba sobre el colapso de una estructura en una vivienda de Matoaka Court.

Cuando los agentes policiales y bomberos llegaron al lugar, encontraron que la terraza trasera de la propiedad se había derrumbado.

Vecinos entrevistados por la cadena WAVY señalaron que en la residencia se desarrollaba una fiesta vinculada con las celebraciones universitarias cuando ocurrió el accidente.

La emergencia provocó una amplia movilización de ambulancias, vehículos de bomberos y unidades policiales.

Un residente que solicitó mantener su identidad en reserva describió la magnitud del operativo.

“Había ambulancias y camiones de bomberos a lo largo de toda la calle y dando la vuelta”, relató a WAVY.

El testigo agregó que observó numerosas camillas y calculó que al menos nueve ambulancias se encontraban distribuidas por el vecindario.

Las imágenes difundidas después del accidente mostraron los restos de la estructura de madera en la parte trasera de la vivienda, mientras las autoridades mantenían acordonada la zona.

Hasta el momento, no se ha determinado qué provocó el colapso.

Trece personas fueron trasladadas a hospitales

Los equipos de emergencia atendieron a los lesionados en el lugar y organizaron el traslado de quienes necesitaban asistencia hospitalaria.

De acuerdo con las autoridades municipales, 13 personas fueron transportadas en ambulancias, mientras que otras 15 buscaron atención médica por cuenta propia.

El balance inicial estableció un total de al menos 28 heridos, aunque la cifra podría cambiar a medida que se recopile información de los hospitales.

La ciudad informó que estaba trabajando con los centros médicos de la zona para confirmar cuántas personas habían recibido tratamiento.

Pese a la cantidad de afectados, los funcionarios señalaron que ninguna de las lesiones conocidas ponía en riesgo la vida de los pacientes.

No se divulgaron detalles específicos sobre las heridas sufridas por los estudiantes ni sobre el estado individual de las personas atendidas.

Estudiantes y vecinos ayudaron a los afectados

Joshua Wise, quien vive junto a la casa donde ocurrió el accidente, contó a WAVY que algunos de sus compañeros de estudios estuvieron involucrados.

Wise regresó al vecindario después de que los equipos de emergencia habían concluido la mayor parte de su intervención, pero supo que uno de sus compañeros de vivienda había estado ayudando a los afectados.

“La noticia se estaba difundiendo bastante rápido”, explicó.

“Cuando regresé, la respuesta de emergencia ya había terminado, pero tenía un compañero de casa que estaba ayudando a la gente, tratando de hacer todo lo posible, llevando personas a sus hogares y a donde necesitaran ir”, agregó.

El estudiante destacó la solidaridad mostrada por los vecinos después del colapso.

“Hicimos todo lo que pudimos para ayudarnos unos a otros y creo que eso es hermoso”, expresó.

También elogió la rapidez con la que actuaron los servicios de emergencia.

“Gracias a Dios por los equipos de emergencia. Fueron excelentes. Las ambulancias y todo lo demás llegaron bastante rápido”, señaló.

Universidad William & Mary ofrece apoyo a los estudiantes

La Universidad William & Mary confirmó el sábado que miembros de su comunidad estudiantil habían resultado heridos durante el accidente ocurrido fuera del campus.

En un mensaje dirigido a la comunidad universitaria, Ginger Ambler, vicepresidenta sénior de Asuntos Estudiantiles y Seguridad Pública, explicó que la institución continuaba recopilando información sobre lo sucedido.

Ambler advirtió que algunos estudiantes podrían haber recibido atención médica sin estar incluidos en el balance inicial.

“Agradecemos que ninguna de las lesiones haya puesto en peligro la vida”, escribió.

La funcionaria indicó que distintas oficinas universitarias, incluidas las áreas de salud, apoyo académico y asistencia estudiantil, estaban trabajando para acompañar a los afectados.

“Reconocemos que una experiencia de este tipo puede afectar profundamente a nuestros estudiantes y de diferentes maneras”, señaló.

La universidad aseguró que mantendría disponibles sus recursos de apoyo mientras se evaluaban las necesidades de quienes estuvieron presentes durante el accidente.

Investigan las causas del derrumbe

Las autoridades de Williamsburg iniciaron una evaluación de la vivienda para determinar las condiciones en las que se produjo el colapso.

La División de Cumplimiento de Códigos de la ciudad quedó encargada de inspeccionar la propiedad y revisar la estructura afectada.

Por ahora, no se ha informado si el derrumbe estuvo relacionado con problemas de mantenimiento, fallas de construcción o la cantidad de personas que se encontraban sobre la terraza.

Tampoco se han anunciado sanciones o responsabilidades relacionadas con el incidente.

Mientras continúan las inspecciones, las autoridades municipales mantienen contacto con los hospitales para actualizar el número de personas atendidas.

El accidente ocurrió en medio de las celebraciones de homecoming de William & Mary, una de las actividades tradicionales de la institución, que reúne cada año a estudiantes, graduados y visitantes en Williamsburg.

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