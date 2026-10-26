Costco rebaja $70 su cena de Thanksgiving para 8: cuánto cuesta y qué incluye

Resolver la cena de Thanksgiving sin comprar cada ingrediente por separado tiene un precio en Costco: $199.99 para aproximadamente ocho personas. La cadena ofrece su paquete de Fortune Gourmet con una rebaja de $70 frente al precio anunciado de $269.99. La cuenta equivale a unos $25 por comensal, con envío incluido.

La propuesta reúne buena parte del menú tradicional de Acción de Gracias, desde el pavo hasta el pastel de calabaza. Pero hay un detalle importante antes de comprar: la pechuga debe hornearse. El paquete reduce las compras y parte del trabajo previo, aunque todavía exige organizar la preparación.

Para acceder a estas oportunidades, hay que tener la membresía anual.

Qué incluye la cena de Thanksgiving de Costco

El producto se vende como Complete Gourmet Thanksgiving Turkey Dinner, con un peso total anunciado de 30 libras. Su contenido es el siguiente:

El paquete cuesta $199.99 e incluye pechuga de pavo, guarniciones y dos postres. Se compra por internet y llega congelado, por lo que requiere preparación en casa.

La selección figura en la ficha oficial del producto. La cantidad que alcance para cada invitado dependerá de las porciones servidas.

Cómo pedirla y qué revisar antes de pagar

La cena se ofrece exclusivamente en Costco.com. Puedes encontrarla por su nombre o mediante el número de artículo 2091029, y comprobar las opciones para tu domicilio en la página oficial del paquete.

El calendario de preventa difundido para esta temporada contempla pedidos hasta el 13 de noviembre y entregas entre el 4 y el 20 de noviembre, sujetos a disponibilidad. Conviene confirmar la fecha asignada antes de completar la compra: Thanksgiving se celebra el jueves 26 de noviembre.

Costco indica que los alimentos se envían congelados y que el transporte está incluido en el precio publicado. No hay entrega a Alaska, Hawái ni Puerto Rico. Además de revisar el total al finalizar la compra, necesitas prever espacio en el congelador y seguir las instrucciones de conservación y preparación de cada alimento.

El descuento permite ahorrar frente al precio habitual de este mismo paquete, pero no demuestra que sea la alternativa más económica para celebrar. Su principal atractivo es reunir el plato central, las guarniciones y los postres en un solo pedido. Para decidir si te conviene, compara el costo para tu grupo y cuánto valoras reducir las compras y la preparación.

También puedes revisar las ofertas de Costco vigentes hasta el 15 de noviembre si necesitas completar otras compras para la reunión.

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