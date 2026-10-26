Envía tu factura de energía al decodificador de facturas de CR y descubre cómo ahorrar





Los datos ayudarán a los expertos de CR a seguir las tendencias del aumento en los costos de energía y a abogar por tarifas más justas. Además, recibirás consejos para reducir tu factura de electricidad.

El nuevo Decodificador de Facturas de CR puede ayudarte a entender la letra pequeña de las facturas de electricidad, que cada vez son más altas.

By Courtney Lindwall

Las tarifas de electricidad están por las nubes. La factura eléctrica promedio en EE. UU. ha aumentado un tercio en solo los últimos cinco años, según un análisis de la publicación sobre clima y energía Heatmap. Con un aumento tan grande, no sorprende que cerca de la mitad de los estadounidenses diga que el aumento en los costos de electricidad está afectando las finanzas de su hogar, según una encuesta representativa a nivel nacional de 2,003 adultos en EE. UU. realizada por CR en la primavera de 2026.

Estas facturas cada vez más altas pueden ser difíciles de entender, ya que suelen incluir varias tarifas según el consumo, cargos adicionales y letra pequeña difícil de descifrar.

Para ayudar a enfrentar este problema, Consumer Reports lanzó recientemente la herramienta gratuita Decodificador de Facturas. Al enviar una factura de electricidad reciente, cualquier persona puede acceder a información que le ayudará a entender los complejos cargos mensuales y recibir consejos para reducir sus costos.

“Personas de todo el país enfrentan facturas cada vez más altas todos los días”, dice Sara Enright, directora sénior de Seguridad y Energía de Consumer Reports. “Queríamos darles la oportunidad de tomar medidas de inmediato: recibir consejos confiables sobre cómo reducir sus facturas hoy y unirse a nuestra lucha para limitar los aumentos en el futuro”.

Para enviar tu factura, visita el Decodificador de Facturas de Consumer Reports. Te harán algunas preguntas, como si rentas o eres dueño de tu vivienda y qué mejoras de eficiencia energética has hecho en tu hogar. Luego, subirás tu factura de electricidad de agosto de 2026, de preferencia en formato PDF. “Sabemos que las facturas han sido muy altas este verano y queríamos entender mejor cómo están afectando a las personas, dice Enright.

Solo te tomará unos minutos enviar tu factura y recibir consejos para empezar a ahorrar.

Graphic: Consumer Reports

CR recopilará facturas de agosto de 2026 hasta el final del año. A partir de 2027, CR pedirá a los participantes sus facturas de electricidad más recientes. No necesitas ser miembro de pago de CR para participar, pero sí deberás iniciar sesión con una cuenta de CR, que puedes crear gratis, y ser residente de EE. UU. (La herramienta ofrece ayuda adicional para encontrar y subir la factura del mes correcto, además de información sobre nuestras políticas de privacidad de datos).

Al participar en este esfuerzo, puedes ayudar a los expertos de CR a identificar tendencias en el aumento de los costos de energía en todo el país y a reunir la evidencia necesaria para defender una energía más asequible.

Con datos del mundo real, los expertos en energía de CR esperan poder ver con mayor claridad dónde están aumentando las tarifas más rápido, cuánto están aumentando y por qué. Los datos también pueden ayudar a responder preguntas clave: cuánto de una factura típica se debe al consumo de energía de un hogar y cuánto proviene de cargos fijos y otros costos que los clientes pagan sin importar cuánto se esfuercen por ahorrar energía.

Los expertos de CR también buscarán indicios de prácticas injustas que perjudican a los clientes, como las compañías de servicios públicos que cobran cargos por pagos atrasados a personas que ya tienen dificultades para pagar un saldo pendiente.

A largo plazo, los defensores de CR dicen que estos hallazgos basados en datos les ayudarán a luchar por políticas energéticas más justas, ya sea apoyando leyes que exijan que los centros de datos paguen realmente por sus propios costos u oponiéndose a aumentos innecesarios de tarifas durante las audiencias sobre tarifas.

“Con los datos que miles de consumidores están aportando a CR, podemos enfocar nuestra labor de defensa en los factores que tienen el mayor impacto”, dice Alan Smith, quien dirigió el desarrollo de la herramienta Decodificador de Facturas como director asociado de Comunidad e Investigación de CR.

La herramienta también orientará a los participantes hacia acciones que pueden tomar para influir en lo que sucede en sus propias comunidades.

En todo el país se están tomando decisiones sobre una amplia variedad de inversiones y políticas energéticas, desde la construcción de nuevas líneas de transmisión hasta la aprobación de centros de datos a hiperescala, que afectan las tarifas de todos. “Queremos que los intereses de los hogares comunes sean una prioridad cuando se tomen estas decisiones”, dice Enright.

La herramienta Decodificador de Facturas forma parte de la iniciativa más amplia Power Smarter with Consumer Reports, cuyo objetivo es brindar a los lectores datos y consejos respaldados por expertos para ayudarles a reducir los costos de energía y defender políticas energéticas más justas y asequibles. La iniciativa recibe apoyo financiero de U.S. Energy Foundation y Heising-Simons Foundation.

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