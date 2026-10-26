Horóscopo de hoy para Capricornio del 26 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 26 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

El contacto con tus seres queridos te llenará de vitalidad y sus demostraciones de interés serán esenciales para recuperar la confianza en ti. Si estás con temas de herencias u operaciones inmobiliarias, verás que todo se resuelve. Mantén una mirada positiva respecto al pasado.

Horóscopo de amor para Capricornio

Optimista y contento, la amabilidad que muestras atrae a las personas hacia a ti ya que encuentran esta cualidad atractiva. Si buscas amor, encantarás sin esfuerzo a todos los que conozcas. Casi cualquier persona que encuentres quedará impresionada por tu apariencia. No te creas mucho o te sientas lo máximo, regresa los halagos que recibas inmediatamente.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tus deseos no dejan nada a tu imaginación; a cambio, vuelve esos sueños realidad. Tu vida sexual necesita un poco de energía o podría quedarse sin vapor. Sorprende al objeto de tu pasión con alguna ropa erótica o juguetes sexuales. Trata algunas nuevas técnicas durante los juegos previos. Con un poco de suerte entraras en el movimiento de las cosas: tu pareja está inspirada para hacer lo mismo por ti.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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