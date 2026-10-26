Horóscopo de hoy para Escorpio del 26 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 26 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Tu energía se volcará en los asuntos cotidianos y organizarás tu agenda para aprovechar mejor el tiempo. La vibración presente favorecerá avances en el trabajo y la salud. Al caer la noche, podrás reconocer con mayor claridad lo que tu pareja u otra persona importante te ofrece.

Horóscopo de amor para Escorpio

Situaciones malinterpretadas pueden llevarte a poner la culpa equivocadamente en alguien en quien necesitas mostrar más confianza. Es fácil imaginar que has sido difamado, consecuentemente debes prestar más atención en lo que pasa y en resolver los asuntos de manera más justa, aplacando a los socios cuando es necesario hacerlo.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Es un buen momento para realizar una inversión que tienes planeada desde hace algún tiempo. Las estrellas están en una posición favorable y si no eres precipitado puedes hacer buenas ganancias. No temas pedir consejo a un tercero y examinar atractivas ofertas con mucho cuidado antes de hacer nada. Así aseguras el éxito financiero.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Para ti una relación tiene que estar llena de abrazos y suspiros llenos de afecto. Ya que te sientes tan seguro en tu relación puedes tratar algo más atrevido. Por ejemplo, deja que tu otra mitad cubra tus ojos con una bufanda de seda suave y entonces deja que tome el control. Tal vez esto es tan bueno como se pone.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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