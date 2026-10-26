Horóscopo de hoy para Tauro del 26 octubre de 2026

A lo largo del día estarás en un estado de pausa. Te retirarás del mundo y elegirás recluirte en tu interior para recargar energías. Encontrarás la fe que necesitas antes de continuar tu camino. Por la noche, alguien que se interesa por ti te ayudará a valorar algo propio.

Horóscopo de amor para Tauro Si estas experimentando altas y bajas en tus emociones y sientes que eres constantemente mal entendido o criticado equivocadamente, se particularmente cuidadoso de no sobre reaccionar o portarte de una manera inapropiada, lastimando a tu pareja, o haciendo algo que más adelante puedes lamentar.

Horóscopo de dinero para Tauro Hoy la situación es desoladora para el éxito monetario. Probablemente recibirás ofertas muy pobres y te puede llevar a comprar cosas que pronto te arrepentiras. No trates de minimizar la situación, porque si el éxito no se dá naturalmente, no tiene caso tratar de forzarla. Aprende a limitar las pérdidas. La constelación momentánea no permite mucha libertad de acción.