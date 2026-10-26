Macron acusa a las redes sociales de “dañar la democracia” y fomentar la violencia en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró este lunes (26.10.2026) que las redes sociales “dañan la democracia” y las vinculó a la emergencia de los actos vandálicos en Francia, cuyo auge tuvo lugar el 17 de octubre, en la jornada de protestas a favor del poder adquisitivo y en defensa de los servicios públicos.

“Las redes sociales dañan la democracia. Porque polarizan, porque crean una especie de estupefacción ante las escenas de violencia, porque para algunos son instrumentos de movilización para lo peor”, criticó Macron desde Marsella, ciudad mediterránea que visitó hoy tras los saqueos del pasado 17 de octubre.

El presidente francés denunció que las redes sirvieron para que “jóvenes y no tan jóvenes” se coordinasen para realizar actos vandálicos en varios puntos del país, con destrozos a edificios y mobiliario públicos y saqueos a comercios.

ee (afp, efe)

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