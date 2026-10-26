Miami: el tiempo para hoy lunes 26 de octubre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 26 de octubre indica que la temperatura alcanzará un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 98% y se prevén nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 18.64 mph de máxima en el día y los 13.67 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 75 grados Fahrenheit (24ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 84 y se esperan más nubes que claros. Las ráfagas de viento serán de 13.67 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:25 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:44 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá nubes y claros con alguna llovizna. Las temperaturas se moverán entre los 75 y los 84 grados Fahrenheit (24 y 29ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 89%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca del final de la primabera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos nada calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también suba la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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