Padre y sus dos hijos adolescentes mueren en accidente de avioneta en Colorado

Un padre de familia y sus dos hijos adolescentes murieron el sábado 24 de octubre después de que la avioneta en la que viajaban se estrellara en una zona montañosa y de difícil acceso del oeste de Colorado, informaron las autoridades del condado de Gunnison.

Las víctimas fueron identificadas como Mark Hendrickson, de 46 años, quien pilotaba la aeronave, y sus hijos Alan, de 15 años, y Case, de 13. Los tres residían en New Castle, una localidad del condado de Garfield.

El accidente ocurrió cerca de Swampy Pass, dentro del Bosque Nacional Gunnison. Los equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir una llamada al 911 que alertaba sobre la caída de una aeronave.

Cuando los rescatistas llegaron, encontraron sin vida a los tres ocupantes.

Las autoridades todavía no han determinado qué provocó el accidente y mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias.

Equipos de emergencia encontraron a las tres víctimas sin vida

De acuerdo con las autoridades del condado de Gunnison, los servicios de emergencia recibieron el reporte del accidente alrededor de las 9:20 a. m. del sábado.

Los equipos de respuesta se trasladaron hasta una zona remota cercana a Swampy Pass, donde localizaron los restos de la avioneta.

Mark Hendrickson y sus dos hijos fueron declarados muertos en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué modelo de aeronave utilizaba la familia, cuál era su destino ni qué circunstancias pudieron provocar la caída.

Según los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA), Hendrickson contaba con una licencia de piloto privado desde al menos 2023.

Su certificación incluía la habilitación para operar aviones terrestres monomotores de ala fija, conocida como Airplane Single-Engine Land (ASEL).

Sin embargo, las autoridades no han confirmado si la aeronave accidentada correspondía a esa categoría.

La investigación está a cargo de la Oficina del Sheriff del condado de Gunnison, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), la FAA y el Servicio Forestal de Estados Unidos.

Los organismos involucrados deberán determinar las condiciones en las que se produjo el accidente y establecer sus posibles causas.

“El mundo de nuestra familia está destrozado”

La tragedia dejó a la esposa de Mark, Jenni Hendrickson, y a otro de sus hijos, Coen, enfrentando la pérdida de tres integrantes de su familia.

Niccole Ruby Hendrickson, tía de los adolescentes, confirmó públicamente las muertes mediante un mensaje en redes sociales en el que pidió apoyo para sus familiares.

“Queridos amigos y familiares, les pedimos sus oraciones mientras intentamos asimilar lo impensable”, escribió.

En su publicación explicó que Mark, hermano de su esposo Scott, y sus sobrinos Alan y Case habían fallecido en el accidente aéreo.

“Necesitamos que acompañen con sus oraciones a nuestra cuñada, a su hijo y hermano Coen, a mis suegros, a mi esposo, a nuestros hijos y a toda la familia”, expresó.

Niccole también compartió un mensaje de Jenni Hendrickson, quien describió el dolor que atraviesa tras la muerte de su esposo y sus dos hijos.

“Nunca pensé que tendría que escribir estas palabras”, comenzó la mujer.

“Los amores de mi vida, Mark, y nuestros dos hermosos niños, Alan y Case, fallecieron trágicamente ayer en un accidente aéreo”, escribió.

Jenni agradeció las muestras de solidaridad recibidas y pidió que sus seres queridos fueran recordados con cariño.

“El mundo de nuestra familia está destrozado. Gracias por amar a cada uno de ellos y por tenernos presentes en sus corazones y oraciones”, añadió.

Quiénes eran Mark Hendrickson y sus hijos

Mark Hendrickson trabajaba como gerente en Shaw Construction LLC, una empresa de construcción con sede en Denver, según la información publicada en su perfil profesional de LinkedIn.

Había trabajado en la compañía durante casi una década.

También había cursado estudios universitarios en Pittsburg State University, donde obtuvo en 2003 una licenciatura relacionada con ingeniería y gestión de la construcción.

Además de su trayectoria profesional, Hendrickson tenía experiencia como piloto privado, de acuerdo con los registros de la FAA.

Su hijo Alan, de 15 años, participaba en actividades deportivas escolares y formaba parte de los equipos de fútbol americano y béisbol de su escuela secundaria, según la base de datos deportiva MaxPreps.

Sobre Case, de 13 años, no se han divulgado mayores detalles acerca de sus actividades escolares o intereses personales.

La familia residía en New Castle, una comunidad del oeste de Colorado.

Autoridades investigan las causas del accidente

El condado de Gunnison expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que continuará colaborando con los organismos encargados de la investigación.

“El condado de Gunnison extiende sus más profundas condolencias a la familia Hendrickson durante este difícil momento”, señalaron las autoridades en un comunicado.

También transmitieron el agradecimiento de los familiares por el respeto y las muestras de apoyo que han recibido.

“La familia Hendrickson desea expresar su sincera gratitud por el respeto, la compasión y el apoyo recibidos después de esta devastadora tragedia”, indicó el comunicado.

Las autoridades señalaron que cualquier información adicional sobre las circunstancias del accidente será divulgada por los organismos investigadores cuando esté disponible.

Por ahora, no se ha establecido una causa oficial de la caída de la aeronave.

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