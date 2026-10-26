Qué hacer si recibiste un paquete de Amazon que nunca compraste: podría ser una estafa

Toparte con una caja de Amazon en la puerta de tu casa podría parecer una inesperada, pero agradable sorpresa. Sin embargo, si nunca realizaste el pedido, es mejor que comiences a dudar.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) señala que podría tratarse de una estafa conocida como brushing, una práctica que utiliza los datos de personas reales para manipular las reseñas de productos vendidos por internet.

Y aunque recibir el paquete no significa necesariamente que hayan robado tu identidad, sí es una señal para tomar precauciones.

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¿Cómo funciona la estafa de los paquetes inesperados?

El brushing consiste en enviar mercancía que nadie solicitó a una dirección real y utilizar esa entrega para aparentar que hubo una compra legítima. Los paquetes suelen contener artículos baratos, como pasta de dientes, toallitas húmedas para bebés o semillas, y pueden llegar con el nombre del destinatario en la etiqueta.

El objetivo es que el vendedor consiga una aparente confirmación de entrega y publique reseñas falsas, como si el destinatario hubiera comprado y probado el producto. Esas opiniones pueden mejorar artificialmente la reputación del artículo y ayudar a impulsar sus ventas.

Para llevar a cabo la maniobra, los responsables pueden utilizar nombres y direcciones disponibles públicamente o datos obtenidos sin autorización. Por eso, el envío no solicitado podría indicar que alguien tiene información personal tuya, aunque por sí solo no demuestra que haya accedido a tus cuentas bancarias.

Cuidado con los códigos QR que vienen en la caja

Una variante de esta práctica es incluir una nota que invita a escanear un código QR para identificar al remitente, conocer quién envió el supuesto regalo o tramitar una devolución.

La FTC y el FBI advierten que estos códigos pueden dirigir a páginas fraudulentas diseñadas para robar contraseñas, datos bancarios y números de tarjetas de crédito. En algunos casos, también pueden conducir a la descarga de programas maliciosos en el teléfono.

Por eso, evita escanear códigos QR de procedencia desconocida y no introduzcas información personal en páginas a las que llegues mediante esas instrucciones. Tampoco contactes directamente con remitentes sospechosos.

¿Qué hacer si recibes un paquete que no pediste?

Amazon recomienda confirmar primero que el envío no sea un regalo de familiares o amigos. Si nadie cercano lo encargó, puedes seguir estas medidas:

Reporta el paquete a Amazon : utiliza su página oficial para denunciar envíos no solicitados y facilita el número de seguimiento de la etiqueta.

: utiliza su página oficial para denunciar envíos no solicitados y facilita el número de seguimiento de la etiqueta. Cambia las contraseñas de tus cuentas de compras : si sospechas que alguna pudo quedar comprometida, utiliza claves únicas y activa la autenticación de dos factores cuando esté disponible.

: si sospechas que alguna pudo quedar comprometida, utiliza claves únicas y activa la autenticación de dos factores cuando esté disponible. Revisa tus cuentas y tu crédito : comprueba los movimientos bancarios y busca cuentas o consultas de crédito que no reconozcas. En Estados Unidos puedes consultar tus informes gratuitos en AnnualCreditReport.com.

: comprueba los movimientos bancarios y busca cuentas o consultas de crédito que no reconozcas. En Estados Unidos puedes consultar tus informes gratuitos en AnnualCreditReport.com. No pagues por la mercancía : la FTC indica que no estás obligado a pagar ni a devolver productos que no solicitaste. Aun así, ten precaución antes de utilizarlos, especialmente si contienen alimentos, semillas, líquidos o sustancias desconocidas.

: la FTC indica que no estás obligado a pagar ni a devolver productos que no solicitaste. Aun así, ten precaución antes de utilizarlos, especialmente si contienen alimentos, semillas, líquidos o sustancias desconocidas. Denuncia la estafa: puedes presentar un reporte ante la FTC en ReporteFraude.ftc.gov. Si escaneaste un QR y compartiste credenciales, cámbialas de inmediato y revisa la actividad de tus cuentas.

Recibir un paquete inesperado no confirma automáticamente un robo de identidad, pero conviene tratarlo como una señal de alerta. Utiliza solo canales oficiales y evita interactuar con códigos o enlaces de una compra que no tiene nada que ver contigo.

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