Las rutas aéreas de EE.UU. con mayor turbulencia y cómo se mide

Una plataforma especializada en pronósticos y análisis de turbulencia aérea identificó cuáles son las rutas aéreas de Estados Unidos que se enfrentan con mayor frecuencia a esta situación, la cual puede mover leve o bruscamente un avión en pleno vuelo.

El ranking elaborado por Turbli, y que pertenece al 2025, conecta ciudades del oeste del país, una región marcada por las Montañas Rocosas.

En este sentido, el trayecto entre Denver, Colorado, y Jackson Hole, Wyoming, como la ruta con mayor turbulencia promedio de Norteamérica. La conexión también ocupó el décimo puesto mundial, entre cerca de 10,000 rutas analizadas.

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¿Por qué Denver-Jackson Hole es la ruta más turbulenta de Estados Unidos?

La conexión entre el Aeropuerto Internacional de Denver (DEN) y el Aeropuerto de Jackson Hole (JAC) encabezó el listado norteamericano de Turbli. El recorrido tiene una extensión aproximada de 653 kilómetros y registró una tasa promedio de disipación de remolinos, conocida como EDR, de 18,18.

Esta ruta atraviesa una región montañosa en la que las corrientes de aire pueden verse alteradas por el relieve. Cuando el viento circula sobre las montañas, puede generar ondas atmosféricas y movimientos verticales que afectan a los aviones, incluso cuando el cielo parece despejado.

Según el ranking, la conexión entre Albuquerque, Nuevo México, y Denver también registró un EDR de 18,18. Por tanto, ambas rutas compartieron el mismo valor promedio, aunque Turbli colocó a Denver-Jackson en la primera posición de su clasificación continental.

Las cinco rutas con mayor turbulencia promedio en Norteamérica

Según los datos publicados por Turbli para 2025, estas fueron las cinco conexiones con los valores más altos:

Denver (DEN) – Jackson Hole (JAC): 653 kilómetros y 18,18 EDR

Albuquerque (ABQ) – Denver (DEN): 561 kilómetros y 18,18 EDR

Jackson Hole (JAC) – Salt Lake City (SLC): 329 kilómetros y 17,676 EDR

Denver (DEN) – Salt Lake City (SLC): 629 kilómetros y 17,538 EDR

Bozeman (BZN) – Denver (DEN): 843 kilómetros y 17,221 EDR

Toma en cuenta que este ranking mide promedios históricos, por lo que no significa que cada vuelo por esas rutas vaya a experimentar turbulencia ni que todas las sacudidas tengan la misma intensidad.

La turbulencia es una alteración del flujo de aire que provoca cambios en el movimiento de un avión. Puede sentirse como pequeñas vibraciones, sacudidas repetidas o movimientos verticales más pronunciados.

Entre sus causas están las tormentas, los frentes meteorológicos, las corrientes en chorro y el aire que se desplaza alrededor de las montañas. También existe la turbulencia en aire claro, que puede aparecer sin nubes visibles y resultar difícil de identificar a simple vista.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) explica que los informes de los pilotos y los sistemas de observación permiten conocer dónde se produce la turbulencia y estimar su intensidad.

¿Cómo se mide la intensidad de una turbulencia?

Una de las herramientas utilizadas en aviación es la tasa de disipación de remolinos, conocida por sus siglas en inglés como EDR. Este indicador permite medir la turbulencia atmosférica de manera objetiva, sin depender exclusivamente de la percepción de los pasajeros o de la experiencia subjetiva de un piloto.

La FAA señala que los sistemas instalados en las aeronaves pueden calcular el EDR mediante datos de sensores relacionados con el viento, la presión y el movimiento del avión. Las observaciones también pueden combinarse con informes de pilotos y estimaciones obtenidas mediante radares meteorológicos para mejorar los pronósticos.

Turbli utiliza una escala práctica de valores de EDR multiplicados por 100 para presentar sus clasificaciones. Según su metodología, los rangos son los siguientes:

De 0 a menos de 20: turbulencia ligera

De 20 a menos de 40: turbulencia moderada

De 40 a menos de 60: turbulencia moderada a severa

De 60 a menos de 80: turbulencia severa

De 80 a 100: turbulencia extrema

Aunque las turbulencias pueden causar incomodidad y, en determinadas circunstancias, lesiones, una de las medidas más importantes es mantener el cinturón de seguridad abrochado mientras se permanece sentado, incluso cuando la señal luminosa está apagada.

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