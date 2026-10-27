Despiden a maestra de Nueva Jersey acusada de someter y robar a un hombre en hotel de Atlantic City

Una maestra de secundaria de Nueva Jersey fue despedida después de ser arrestada por su presunta participación en un caso de agresión sexual y robo contra un hombre que habría sido inmovilizado dentro de una habitación de un hotel casino en Atlantic City.

La acusada fue identificada como Amanda Crafts, de 35 años, residente de Wildwood Crest, quien trabajaba como profesora de informática en Middle Township Middle School.

Su detención está relacionada con un incidente ocurrido el 9 de octubre, en el que también fue acusada Veda Engel, de 23 años, residente de Cape May, según información publicada por el medio local Breaking AC y registros del Departamento de Correcciones de Nueva Jersey.

De acuerdo con la denuncia, las mujeres presuntamente sujetaron al hombre contra una cama, lo obligaron a participar en actos sexuales y utilizaron el reconocimiento facial de su teléfono para transferir $1,250 sin su consentimiento.

Ambas fueron liberadas el 15 de octubre bajo condiciones de supervisión judicial.

Hombre denunció que fue inmovilizado en una habitación de hotel

Según el reporte policial citado por Breaking AC, la víctima conoció a las dos mujeres en un bar de un complejo hotelero de Atlantic City.

Después de intercambiar números telefónicos con Engel, el hombre acordó reunirse con ambas en una habitación del establecimiento.

Una vez dentro, según su declaración, las mujeres le quitaron la ropa y lo inmovilizaron físicamente sobre una cama.

La denuncia señala que Engel lo obligó a participar en actos sexuales mientras Crafts presuntamente colaboraba para impedir que pudiera moverse.

Posteriormente, Engel habría interrumpido el encuentro y le dijo al hombre: “Eso es lo que obtienes por $1,250”.

Los investigadores consideran que el episodio estuvo relacionado con un presunto esquema de prostitución y robo.

Las autoridades no divulgaron la identidad del denunciante.

Acusadas habrían utilizado reconocimiento facial para transferir $1,250

La investigación señala que, mientras Crafts mantenía inmovilizada a la víctima, Engel utilizó el sistema de reconocimiento facial del teléfono del hombre para desbloquear el dispositivo.

Después, presuntamente realizó cuatro transferencias mediante Apple Pay hacia su propia cuenta.

Las operaciones sumaron $1,250.

Según los documentos judiciales citados por Breaking AC, el denunciante aseguró que nunca autorizó los pagos.

Las transacciones fueron “realizadas sin su consentimiento a cambio de actos sexuales”, escribió un detective en la declaración jurada, de acuerdo con el medio.

El caso dio lugar a la detención de ambas mujeres, aunque la información difundida no detalla la totalidad de los cargos específicos presentados contra cada una.

Maestra aseguró que estaba “en el lugar equivocado”

Durante su primera comparecencia judicial, Amanda Crafts aseguró que era profesora y que nunca antes había sido arrestada.

La mujer compareció por videoconferencia desde el Atlantic County Justice Facility ante el juez Timothy Maguire.

“Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”, declaró Crafts, según los reportes judiciales citados por Breaking AC.

La acusada también informó al tribunal que tiene cuatro hijos.

De acuerdo con la información publicada en su perfil profesional de LinkedIn y en el sitio web de la institución educativa, Crafts trabajaba como profesora de computación en el departamento de materias especiales de Middle Township Middle School.

Su situación laboral cambió después de que el distrito escolar conociera las acusaciones.

Distrito escolar confirmó el despido de la profesora

El 19 de octubre, el distrito de Escuelas Públicas de Middle Township difundió un comunicado dirigido a la comunidad educativa en el que reconoció el arresto de una de sus docentes.

La institución confirmó que la empleada había sido despedida.

La superintendente Stephanie DeRose explicó que la decisión respondía a la responsabilidad del distrito de mantener los estándares de conducta exigidos a sus trabajadores.

“Nuestra responsabilidad es proteger a nuestros estudiantes, seguir los procedimientos apropiados y garantizar que quienes tienen a su cargo el cuidado y la educación de nuestros niños cumplan con los estándares que se esperan de ellos”, expresó.

“La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siguen siendo nuestra máxima prioridad”, agregó.

El distrito no informó de acusaciones relacionadas con estudiantes ni señaló que los hechos investigados hubieran ocurrido dentro de la escuela.

Segunda acusada tenía antecedentes de señalamientos relacionados con prostitución

La otra mujer involucrada, Veda Engel, de 23 años, trabaja en SoFresh SoClean Commercial Cleaning, una empresa de limpieza comercial ubicada en Ocean City, según indicó su abogado a Breaking AC.

El medio informó que Engel había enfrentado anteriormente acusaciones relacionadas con prostitución.

En diciembre del año pasado, presuntamente ofreció servicios sexuales a cambio de $1,000 a un detective encubierto de la Policía Estatal de Nueva Jersey en el Borgata Hotel Casino & Spa.

En aquella ocasión, habría sido puesta en libertad mediante una citación judicial.

El reporte no precisa cuál fue el resultado definitivo de ese procedimiento.

Ambas mujeres quedaron en libertad provisional

Crafts y Engel permanecieron detenidas durante casi una semana después del incidente del 9 de octubre.

Según los reportes judiciales, ambas fueron liberadas el 15 de octubre, después de que la Fiscalía estatal aceptara que continuaran el proceso en libertad provisional.

Como parte de las condiciones impuestas, deben presentarse ante el tribunal cada dos semanas.

Las autoridades no han informado una fecha definitiva para el juicio ni han divulgado una resolución sobre las acusaciones.

El caso continúa bajo investigación y ambas mujeres conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

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