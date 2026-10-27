El Arsenal confunde un dron con un supuesto ovni y para colmo, queda eliminado de la Copa Carabao

¡Vaya manera de enfriar el juego en el gélido norte de Inglaterra! El partido correspondiente a la Copa de la Liga entre el modesto y combativo Fleetwood Town y los siempre poderosos Gunners del Arsenal se ha tenido que suspender de forma completamente temporal debido a un invitado inesperado que nadie llamó a la fiesta: la incómoda y misteriosa presencia de un dron sobrevolando el terreno de juego a baja altura.

El trascendental encuentro fue parado de seco por el árbitro central Michael Salisbury tras percatarse con asombro de que el dichoso dispositivo volaba plácidamente por encima del césped del Highbury Stadium de la ciudad de Fleetwood, poniendo en jaque la seguridad física de todos los futbolistas y los miembros del cuerpo técnico presentes en la cancha.

? ???: The match between Fleetwood and Arsenal was forced to stop for a few minutes because an unidentified drone appeared in the sky. ?



Have you ever seen this before? ? pic.twitter.com/0kXMTfPKCe — RazedFootball (@RazedFootball) October 27, 2026

Tras varios minutos de una tremenda incertidumbre colectiva en los que el colegiado estuvo platicando de cerca con los entrenadores de ambos cuadros para evaluar los riesgos del protocolo de seguridad inglesa, este decidió mandar a llamar a los jugadores y parar las acciones por completo hasta que las autoridades locales del inmueble lograran solucionar la incómoda situación informática o policial.

Como era de esperarse, el exigente público británico, que lo único que quería bajo la lluvia era ver rodar el balón y disfrutar de una noche mágica de eliminatoria copera, no se tomó nada bien el chistecito cibernético del piloto anónimo y respondió de inmediato con sonoros abucheos y silbatinas desde la grada.

En el momento exacto de la interrupción obligada por el cuerpo arbitral, apenas se habían disputado escasos seis minutos de un cotejo intenso que todavía se encontraba con el marcador empatado a cero y con ambas escuadras tratando de asentarse en la cancha.

En las repeticiones de las cámaras de la televisión internacional quedó registrado clarito que se trató de un dron comercial de alta tecnología el que vino a echar a perder la fiesta futbolera en territorio de Lancashire. Sin embargo, antes de que el misterio del aparato volador se aclarara por completo por los altavoces del inmueble.

Justo ahí aparecieron las ingeniosas bromas; teorías de conspiración y memes estallaron con todo en las redes sociales digitales, donde los aficionados más pícaros del balompié empezaron a asegurar entre risas que en realidad se trataba de un ovni vigilando de cerca la estrategia táctica del Arsenal.

FOURTH-TIER FLEETWOOD TOWN ELIMINATE 2025-2026 PREMIER LEAGUE CHAMPIONS ARSENAL FROM THE CARABAO CUP ???



BIGGEST UPSET IN ENGLISH FOOTBALL HISTORY ? pic.twitter.com/PJNcrGKAQ4 — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) October 27, 2026

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