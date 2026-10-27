El Papa se reunirá con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia en Latinoamérica

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos durante su gira por América del Sur del próximo mes, que le llevará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, informó el Vaticano este martes (27.10.2026). “Durante los días del próximo Viaje Apostólico del Santo Padre a América Latina, están previstos algunos encuentros con personas que han sido víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de la Iglesia”, informó el Vaticano en un breve comunicado.

“Estos encuentros reflejan el deseo del Papa de expresar su cercanía con quienes han sufrido -y continúan sufriendo- a causa de esta violencia”, agregó la fuente. El Vaticano no especificó dónde ni con quién se celebrarán esas reuniones, en las que León XIV desea “trabajar con [las víctimas] para desarrollar caminos hacia la sanación (…) y garantizar que la Iglesia continúe siendo un espacio seguro y espiritualmente sano”, explicó la Santa Sede.

Un “mandato para todos” prevenir esta lacra

En Perú, país del que el Papa cuenta con la nacionalidad por sus muchos años como misionero y obispo, las víctimas y supervivientes del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) han pedido una reunión con León XIV. En abril, el Vaticano anunció que preveía compensar a las víctimas de este movimiento, que fue disuelto el año pasado por el papa Francisco por revelaciones de abusos sexuales y psicológicos por parte de algunos de sus dirigentes y tras una larga investigación.

El mes pasado, durante una visita a Francia, el Papa también se reunió con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, algo que hizo también en España, y les prometió trabajar para evitar casos así. El pontífice estadounidense ha defendido en varias ocasiones como “un mandato para todos” que la Iglesia ofrezca justicia y reparación a las víctimas de abusos, y que trabaje para la prevención de esta lacra.

El Vaticano confirmó ayer lunes que se mantiene como estaba previsto el viaje de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre, apenas un mes después de su operación de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, por el que se le ha extirpado un lóbulo. El Vaticano ha precisado que en la situación clínica del pontífice “no existen contraindicaciones” que le impidan viajar.

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