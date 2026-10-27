Niña de cuatro años muere tras recibir un disparo accidental de su hermano de seis en Wisconsin

Una niña de cuatro años murió la mañana del sábado en Milwaukee, Wisconsin, después de recibir un disparo accidental de su hermano de seis años, quien presuntamente encontró un arma de fuego mientras ambos jugaban dentro de una vivienda familiar.

La víctima fue identificada como Jurnee Scales Walker, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades al Milwaukee Journal Sentinel.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 9:00 a. m. en una residencia ubicada en la cuadra 2700 de North 53rd Street.

Según la Policía de Milwaukee, el niño de seis años tuvo acceso a una pistola que pertenecía a otro de sus hermanos, un adolescente de 16 años, y disparó contra Jurnee.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero la pequeña fue declarada muerta en la escena.

El adolescente de 16 años fue detenido y posteriormente acusado de posesión de un arma de fuego, mientras las autoridades investigan cómo consiguió la pistola y de qué manera terminó en manos de los niños.

Hermanos jugaban cuando ocurrió el disparo

De acuerdo con los primeros reportes, Jurnee y su hermano de seis años se encontraban jugando dentro de la vivienda cuando ocurrió la tragedia.

Amya Burton-Lewis, prima de la víctima, contó a la estación WTMJ que los menores estaban jugando a policías y ladrones antes del disparo.

En circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, el niño consiguió acceder al arma de fuego.

La policía indicó que el menor disparó contra su hermana, provocándole heridas mortales.

Los investigadores no han precisado si el niño sabía que el arma estaba cargada ni cómo se produjo exactamente el disparo.

Tampoco han divulgado información sobre la presencia de adultos en la vivienda en el momento del incidente.

Tras recibir el aviso de emergencia, policías y personal médico se trasladaron a la residencia.

Pese a la respuesta de los equipos de emergencia, Jurnee falleció en el lugar.

Vecino relató que un policía salió llorando de la vivienda

La muerte de la niña provocó conmoción entre los residentes del vecindario.

Rodney Mckinney, uno de los vecinos que presenció la movilización policial después del disparo, describió la jornada como un día triste para la comunidad.

El hombre contó a WTMJ que comprendió la gravedad de lo ocurrido cuando observó la reacción de uno de los agentes que había ingresado a la vivienda.

“Uno de los policías salió y estaba llorando. Fue entonces cuando supe que había ocurrido algo triste”, relató Mckinney.

Varias patrullas y vehículos de emergencia permanecieron en la zona mientras los investigadores realizaban las primeras diligencias.

Las autoridades acordonaron el área para recopilar evidencias y determinar las circunstancias en las que el arma llegó a manos del niño.

Detienen a hermano adolescente por posesión de arma

Después del incidente, la Policía de Milwaukee detuvo a un adolescente de 16 años, identificado como otro de los hermanos de Jurnee.

Según medios locales, el joven fue acusado de posesión de un arma de fuego.

Los cargos fueron presentados el lunes ante el sistema de justicia juvenil de Milwaukee.

Las autoridades indicaron que la investigación busca establecer cómo el adolescente obtuvo la pistola y qué medidas de seguridad existían para impedir que otros menores accedieran a ella.

Hasta el momento, no se ha informado de cargos contra el niño de seis años que efectuó el disparo.

La policía tampoco ha divulgado detalles sobre el tipo de arma utilizada ni sobre su procedencia.

Familia asegura que el arma estaba guardada de forma segura

Amya Burton-Lewis recordó a su prima como una niña dulce y lamentó que su muerte sea la circunstancia por la que muchas personas conozcan su nombre.

“No había nadie como ella”, expresó durante una entrevista con WTMJ.

La joven también manifestó su tristeza por la manera en que ocurrió la tragedia.

“Odio que esta sea la forma en que todos tengan que conocer a Jurnee”, declaró.

Burton-Lewis aseguró que, según su conocimiento, el arma estaba guardada de manera segura antes del incidente.

Sin embargo, reconoció que desconoce cómo los niños consiguieron acceder a ella.

Su declaración forma parte de los testimonios difundidos públicamente, mientras los investigadores continúan tratando de reconstruir lo sucedido.

Policía pide mantener las armas fuera del alcance de los niños

Tras la muerte de Jurnee, las autoridades de Milwaukee reiteraron la importancia de almacenar las armas de fuego de manera segura en hogares donde viven o permanecen menores de edad.

La policía pidió a los propietarios extremar las precauciones para evitar que los niños tengan acceso a pistolas u otras armas.

El caso también puso de relieve las consecuencias que puede tener el acceso de menores a armas de fuego, incluso durante actividades cotidianas como los juegos entre hermanos.

La investigación continúa abierta para determinar cómo el adolescente de 16 años obtuvo la pistola y las circunstancias que permitieron que su hermano menor la manipulara.

Mientras tanto, la familia de Jurnee enfrenta la pérdida de la niña, a quien sus seres queridos recordaron por su carácter dulce y cariñoso.

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