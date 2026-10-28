Costa Rica captura a la “asesina del bikini”, mujer acusada de matar a empresario estadounidense con una licuadora

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica capturó a una joven de apellido Ortiz, conocida mediáticamente como la “asesina del bikini”, quien es la principal sospechosa del homicidio del empresario estadounidense Marc Walter Fleming, de 72 años.

La detención se llevó a cabo en el sector de San Felipe de Alajuelita, en San José, luego de que las autoridades la buscaran durante casi dos semanas. El caso ha generado atención internacional por las circunstancias del crimen y las imágenes de cámaras de seguridad que contribuyeron a identificar a la sospechosa.

El caso se remonta al 27 de septiembre, cuando Fleming fue encontrado sin vida en un apartamento de un condominio ubicado en Playas del Coco, provincia de Guanacaste.

Según las investigaciones divulgadas por medios de comunicación, el empresario habría ingresado al inmueble acompañado de Ortiz. Las grabaciones de seguridad muestran que la joven permaneció aproximadamente dos horas dentro del apartamento antes de salir sola.

Las autoridades manejan como hipótesis que el estadounidense habría recibido múltiples golpes en la cabeza con el recipiente de vidrio de una licuadora. Sin embargo, las circunstancias exactas de la agresión y la responsabilidad penal de la sospechosa deberán establecerse durante el proceso judicial.

Investigan el posible uso de tarjetas bancarias

Como parte de las diligencias, los investigadores también examinan el posible uso de tarjetas bancarias pertenecientes a Fleming después del homicidio.

De acuerdo con reportes periodísticos, los movimientos registrados en distintos establecimientos comerciales y lugares de hospedaje de Guanacaste ayudaron a reconstruir parte del recorrido que habrían seguido las mujeres vinculadas con el caso.

Entre los sitios mencionados figuran Playas del Coco, Brasilito, Playa Flamingo y Abangares, antes de su desplazamiento hacia San José. Las autoridades también investigan la presunta desaparición de objetos de valor pertenecientes al empresario.

Una presunta colaboradora fue detenida previamente

La investigación condujo también a la detención de Roxana Zeledón Abarca, el 16 de octubre, durante un operativo realizado por agentes judiciales en Desamparados, San José.

Según las versiones difundidas por medios de comunicación locales, Zeledón es sospechosa de haber ayudado a Ortiz después del crimen, presuntamente recogiéndola en Guanacaste y trasladándola hacia la capital. La mujer quedó sujeta al proceso judicial correspondiente mientras avanzan las investigaciones.

En esa fecha, las autoridades no lograron localizar a Ortiz durante los allanamientos, por lo que continuaron las investigaciones para dar con su paradero.

Tras la captura, las autoridades costarricenses deberán continuar las diligencias para esclarecer el móvil del crimen, establecer las circunstancias de la muerte de Fleming y determinar la posible participación de otras personas.

Sigue leyendo:

– México condena a los asesinos de un surfista estadounidense y dos australianos.

– Acusado de matar a su esposa embarazada en Texas huyó a Italia y ahora enfrenta un problema de extradición.