Cuáles son los casos que tiene pendientes Flávio Bolsonaro con la justicia de Brasil

“Nunca pensé en salir del país”.

La frase la pronunció este lunes el senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro en un video publicado en Instagram. En él, denunció haber sido perseguido por la policía cuando visitaba a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una pena de 27 años y tres meses de prisión domiciliaria por un intento de golpe de Estado.

Sin embargo, pocas horas después de hacer esa afirmación, el paradero del exabanderado del Partido Liberal, quien apenas dos días antes había perdido las elecciones presidenciales frente al candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, se convirtió en un misterio.

Versiones sobre una posible salida del país con destino a Estados Unidos comenzaron a circular en medios de comunicación y redes sociales. Y a primera hora de este miércoles, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que Bolsonaro, junto con su esposa y sus hijas, ingresó al país por vía terrestre y que posteriormente abordó un vuelo con destino a Guayaquil, en Ecuador.

La derrota electoral frente a Lula, además de dolorosa, ha venido acompañada de la reactivación de dos causas judiciales contra el político derechista y de la apertura de una tercera, según los medios.

Mientras se daban a conocer los resultados de los comicios, el magistrado del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, ordenó al derrotado candidato entregar sus pasaportes a las autoridades. Por su condición de senador, Bolsonaro además de un pasaporte ordinario tiene uno diplomático.

De Moraes le dio hasta el martes para cumplir su orden, pero, como el político hizo caso omiso, los documentos fueron anulados, aseguró una fuente judicial a BBC News Brasil.

Bolsonaro ha asegurado que la orden judicial se basó en unas declaraciones de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, quien hace unas semanas dijo que si perdía las elecciones debía abandonar el país.

“¿Es este un motivo para retirarme el pasaporte?, ¿a esto se le llama justicia? Esta decisión se tomó el domingo por la noche, justo después de conocerse el resultado de las elecciones. Si yo hubiera ganado las elecciones, ¿habría ocurrido lo mismo?”, planteó.

Aunque Bolsonaro, por su condición de senador, goza de inmunidad parlamentaria, que lo protege de un posible encarcelamiento, esta expirará en febrero próximo, cuando se instale el nuevo Congreso, para el cual el político no se postuló al intentar alcanzar la Presidencia.

Las siguientes son las causas judiciales que tiene abiertas en su país:

NELSON ALMEIDA / AFP via Getty Images: Aunque Bolsonaro goza de inmunidad, la misma expira en febrero próximo cuando se instale el nuevo Congreso del que él no forma parte.

1. Por lavado de dinero

El primer caso contra Bolsonaro está relacionado con un presunto delito de lavado de dinero que se habría cometido en asociación con su amigo, el abogado Willer Tomaz, quien, a su vez, es objeto de otra investigación por su posible implicación en la malversación de fondos del Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

La investigación contra el senador se dio a conocer poco antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y el caso fue asignado por sorteo al despacho de De Moraes.

Las indagaciones surgieron tras el análisis del teléfono celular de Tomaz, incautado por la policía en otra operación.

Las autoridades examinan posibles irregularidades relacionadas con empresas de pagos digitales, casas de apuestas y contratos vinculados a la Lotería.

Los investigadores señalan movimientos financieros considerados atípicos y vínculos entre empresas del abogado y el sector de las apuestas.

También destacan la estrecha relación entre Tomaz y Bolsonaro, la cual incluye viajes internacionales financiados por compañías del empresario.

En una nota enviada al diario O Estado de S. Paulo el domingo, el senador negó estar siendo investigado por el Supremo.

Por su parte, a través de un comunicado dirigido a BBC News Brasil, el despacho de Willer Tomaz criticó la filtración de información confidencial a pocos días de las elecciones y señaló que “todas las empresas y participaciones del abogado son lícitas, figuran en registros públicos y han sido declaradas ante la autoridad fiscal”.

“El senador Flávio Bolsonaro jamás tuvo acceso ni facultades sobre ninguna cuenta de las empresas del abogado. La relación entre ambos es de amistad entre familias, y la amistad no constituye un delito”, añadió.

Reuters: Los jueces Mendonça y Moraes son algunos de los que tienen investigaciones contra el derrotado candidato derechista.

2. Por una película

La otra causa está relacionada con la financiación de “Dark Horse” (Caballo negro), una película sobre la vida del patriarca del clan: Jair Bolsonaro.

En mayo pasado, The Intercept Brasil publicó conversaciones de WhatsApp, comprobantes de pago y una planilla de control en los que consta que el senador le pidió al banquero Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, 134 millones de reales (US$24 millones) para producirla.

Vorcaro transfirió al menos 61 millones de reales (US$11 millones) a un fondo de EE.UU., el Havengate Development Fund, administrado por personas ligadas al abogado de Eduardo Bolsonaro, hermano del senador.

El magistrado André Mendonça autorizó en julio a la Policía Federal a investigar al hoy excandidato por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.

Los investigadores sospechan que parte del dinero llegó a cuentas estadounidenses ligadas a la familia Bolsonaro y sirvió para beneficio personal.

Por su parte, el senador admitió que pidió los fondos, pero ha sostenido que era un patrocinio privado, sin dinero público, y que no hizo nada ilegal.

“Hablo de una solicitud de patrocinio privado para una película privada, sin ningún tipo de contraprestación”, declaró el 15 de octubre durante una entrevista con la televisora TV Globo.

El banquero Vorcaro está en prisión preventiva desde marzo de 2025.

Sergio Lima / AFP via Getty Images: Las irregularidades alrededor de la financiación de una película sobre su padre es uno de los casos que enfrenta Flávio Bolsonaro.

3. Por pedir ayuda a extranjeros

Y, por último, este martes, el magistrado del Tribunal Supremo, Flávio Dino, ordenó a la Policía Federal investigar una posible financiación extranjera irregular de la campaña presidencial del candidato del PL, reportó la agencia AFP.

El juez ordenó esclarecer si hubo negociaciones entre dos empresarios brasileños para conseguir que Rockbridge Network financiara la campaña de Bolsonaro.

Rockbridge Network es una firma estadounidense cofundada por el actual vicepresidente de ese país, J.D. Vance, recordó la agencia Bloomberg.

Los investigadores deberán determinar si existen “elementos concretos que establezcan un vínculo entre las negociaciones relativas a la financiación política y los intereses económicos señalados en torno a las tierras raras y los minerales críticos” en Brasil, país que posee las mayores reservas de estos minerales después de China.

La legislación electoral brasileña prohíbe a los candidatos y partidos recibir fondos de entidades y gobiernos extranjeros.

Lula denunció en la campaña supuestos intentos de interferencia por parte de su homólogo estadounidense Donald Trump y de Meta, propietaria de Instagram, WhatsApp y de Facebook.

La empresa, por su parte, ha negado las acusaciones, pero reconoció que hubo fallas por motivos técnicos.

*con información de Julia Braun, Leandro Prazeres y Mariana Schreiber de BBC News Brasil