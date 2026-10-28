Editorial: por la reelección de Armando Carmona al concejo municipal de la ciudad de Jurupa Valley 

La ciudad de Jurupa Valley, en el condado de Riverside e incorporada en 2011, tiene unos 107,300 habitantes. De ellos, 72% son latinos y 28% nacieron en el extranjero; 59% de los residentes hablan en sus casas un idioma distinto al inglés.

En los comicios para concejal en el Distrito 1 se enfrentan Armando Carmona y José Luis Godinez, un educador y director de parques.

Carmona ganó las elecciones de 2022 con 65.1% de los votos: 2,225 de 3,420 votos. Nació y fue criado en Mira Loma, que es hoy parte de Jurupa Valley. Sus padres emigraron de México.

Carmona es un estratega de comunicación con profundas raíces en el trabajo organizativo por los inmigrantes. Se desempeñó como director de comunicaciones de la Inland Coalition for Immigrant Justice y, desde 2019, es socio de Tzunu Strategies, donde dirige la estrategia de medios y campañas.

Ha capacitado a portavoces comunitarios y ha ofrecido análisis sobre temas de inmigración y asuntos latinos en CNN, Univisión, Telemundo, ABC, NPR y en La Opinión.

La Opinión apoyó hace cuatro años su candidatura. Ahora apoyamos su reelección.

En enero de este año Carmona preparó gran parte de la resolución del concejo que prohíbe a los agentes migratorios cubrirse la cara dentro de la ciudad, exige su identificación visible como tales y restringe el empleo de propiedades municipales para redadas migratorias.

Además lideró acciones para proteger el carácter especial que caracteriza la vida en Jurupa Valley como comunidad rural y ecuestre.

Recibió el apoyo de Inland Empire United, una organización comunitaria sin fines de lucro que brega por aumentar la participación cívica de la población de los condados de Riverside y San Bernardino.

Para mantener informados a los residentes organiza regularmente asambleas públicas y movilizaciones comunitarias.

Jurupa Valley todavía conserva las cualidades de centro rural, donde a muchos de los vecinos los conoce desde muy pequeño. “Esta es una comunidad de gente montada en caballos, con animales de granja…”, y Carmona tiene una pasión por proteger a la comunidad ecuestre y a la comunidad charra.

La Opinión apoya a Armando Carmona para concejal de Jurupa Valley.