Flávio Bolsonaro se declara “el verdadero ganador” de las elecciones en Brasil y denuncia presunto fraude

Flávio Bolsonaro, senador y excandidato presidencial brasileño, se atrevió a poner en duda los resultados de las elecciones celebradas el domingo pasado y se declaró el “verdadero presidente electo de Brasil”.

De manera sorpresiva, el abogado de 45 años se fugó de su país el martes por la mañana con destino a Estados Unidos en busca de asilo.

A pesar de tener una orden judicial restrictiva dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro abordó un jet privado con destino a Miami, Florida, donde al aterrizar recibió documentos respaldan su estancia indefinidamente.

En Brasil, el juez Alexandre de Moraes, integrante del STF, está pendiente de los resultados de una investigación en contra del senador señalado por presunto lavado de dinero.

A través de una carta abierta compartida en sus redes sociales, Bolsonaro acusó al actual gobierno de su país de haberse robado las elecciones.

“Quiero decir, no solo a mis 60 millones de votantes, sino también al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía”, escribió.

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA ??

28.10.26 pic.twitter.com/QqOGZuF8G0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

A pesar de que el resultado de los comicios ha sido reconocido por todas las instituciones brasileñas, oficialistas y de oposición, incluido el Partido Liberal (PL) al cual representó como candidato presidencial, Flávio Bolsonaro solicitó a la comunidad internacional no “normalizar lo que está pasando en Brasil”.

Asimismo, el hijo de Jair Bolsonaro —exmandatario brasileño quien purga una condena de 27 años y 3 meses de prisión por tentativa de golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho y liderazgo de una organización criminal armada— descartó haber salido huyendo de su patria.

“Quiero dejarlo claro: no hui de Brasil, salí por Brasil; salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece”, enfatizó.

A pesar de sus señalamientos apuntando hacia un presunto fraude en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, Bolsonaro no habló de ninguna prueba que respaldara sus palabras.

Bajo su óptica el presunto fraude orquestado en su contra surgió a partir de la extensión de dos horas otorgada por el gobierno en algunas ciudades brasileñas para darle oportunidad a todos los ciudadanos de ejercer su derecho al voto.

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