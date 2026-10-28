Bolsonaro llega a Miami tras perder las elecciones y desobedecer una orden judicial en Brasil

Flávio Bolsonaro llegó a Miami este miércoles después de perder las elecciones presidenciales de Brasil frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y de incumplir una orden del Supremo Tribunal Federal para entregar sus pasaportes a la Policía Federal.

La agencia AP publicó imágenes del senador brasileño al llegar a un aeropuerto del área de Miami. El viaje ocurrió apenas unos días después de la segunda vuelta electoral del domingo 25 de octubre, en la que Lula obtuvo la victoria y Bolsonaro no consiguió llegar a la Presidencia, y un día después de recibir las visas otorgadas por la administración Trump.

El desplazamiento también llamó la atención porque Bolsonaro había asegurado que permanecería en Brasil para organizar la oposición y defenderse de las acusaciones en su contra. Sin embargo, no cumplió el plazo judicial para entregar sus documentos de viaje, establecido el martes, de acuerdo con Reuters.

Flávio Bolsonaro llegó a Miami días después del triunfo de Lula da Silva. Foto: AP /Marta Lavandier.

Una orden judicial incumplida y una investigación abierta

La orden para entregar los pasaportes fue emitida por el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, en el contexto de una investigación por presunto lavado de dinero. Bolsonaro niega haber cometido irregularidades.

El caso ha generado cuestionamientos sobre cómo pudo abandonar Brasil pese a la instrucción judicial. La agencia antes citada informó que las autoridades policiales brasileñas buscaban establecer su paradero después de que venciera el plazo y que sus pasaportes fueron cancelados, según fuentes citadas por la agencia.

Hasta el momento, la información disponible no permite concluir que su llegada a Estados Unidos responda a una solicitud de asilo. El gobierno estadounidense indicó que permitiría la entrada de Bolsonaro y su familia mediante visas, según reportes de la misma agencia.

La derrota electoral añade presión a un escenario político ya marcado por la confrontación entre el sector conservador brasileño y el gobierno de Lula. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, había cuestionado el resultado electoral y planteado la posibilidad de solicitar su anulación por presuntas irregularidades relacionadas con una decisión judicial que amplió el horario de votación.

No obstante, su partido reconoció la victoria de Lula, aunque el senador no había aceptado formalmente la derrota en los reportes publicados antes de su llegada a Miami.

Defeated Brazilian presidential candidate Flávio Bolsonaro and his family have landed in Miami after fleeing his country.



This comes a day after they were granted United States visas by the Trump administration. pic.twitter.com/oB91ejWab5 — The Associated Press (@AP) October 28, 2026

La llegada a Miami puede tensar la relación entre Brasil y EE.UU.

Lula ha acusado a Washington de intervenir políticamente en los asuntos brasileños para favorecer al entorno de la familia Bolsonaro, mientras que Trump ha expresado respaldo al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado, según reportes de Reuters.

La llegada de Flávio a Florida ocurre, además, en un momento delicado para la relación bilateral entre las dos mayores economías de América. Su presencia en Estados Unidos podría aumentar las tensiones entre ambos gobiernos, aunque las consecuencias concretas dependerán de las decisiones judiciales y diplomáticas que se adopten en los próximos días.

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