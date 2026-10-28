Horóscopo de hoy para Capricornio del 28 octubre de 2026

En el terreno amoroso, ¿no te parece que estás demasiado dominante? Si quieres que tu vida romántica prospere, tendrás que aceptar los tiempos que te plantea la experiencia. Si tienes hijos, trata de no sobreprotegerlos y fomenta que valoren sus recursos para alcanzar felicidad.

Horóscopo de amor para Capricornio Abre cualquier cosa que haya quedado sin decir y evita los malos entendidos o desacuerdos entre tú y tú pareja. Pareces natural y tus interacciones son agradables y diplomáticas. Si eres soltero, resultaran conexiones interesantes resultantes de conversaciones donde tú también obtendrás inspiración.

Horóscopo de dinero para Capricornio El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.