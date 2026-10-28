Horóscopo de hoy para Capricornio del 28 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 28 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
En el terreno amoroso, ¿no te parece que estás demasiado dominante? Si quieres que tu vida romántica prospere, tendrás que aceptar los tiempos que te plantea la experiencia. Si tienes hijos, trata de no sobreprotegerlos y fomenta que valoren sus recursos para alcanzar felicidad.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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