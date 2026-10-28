Horóscopo de hoy para Escorpio del 28 octubre de 2026

Cuando aprendas a ver a la persona que tienes enfrente con mayor sentido común, conseguirás mejorar tu situación sentimental. Diles adiós a ciertas creencias familiares. Quizás llegó el momento de dejar atrás una relación que no te conviene y abrirte a nuevas oportunidades para vincularte.

Horóscopo de amor para Escorpio La claridad aumentada te permite sortear cualquier comunicación difícil o desacuerdos con tus socios. Te expresas bien y encuentras fácil exponer tu punto de vista. Piensa las opiniones y vistas que son radicalmente diferentes a las tuyas. No olvides que tu pareja tiene el derecho a ser tanto oída como considerada.

Horóscopo de dinero para Escorpio Adelante, puedes hacer una compra pequeña. Mientras mantengas un ojo en el precio y no hagas las cosas de más, estarás bien. Si estás pensando en invertir tu dinero para obtener un provecho, pide un buen consejo. Con un poco de trato inteligente las cosas saldrán como tú quieres.