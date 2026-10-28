Horóscopo de hoy para Géminis del 28 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 28 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Es posible que percibas que tus energías están bajas, pero el desgaste que sientes se debe a que estás cargando con un peso innecesario. No tiene sentido permanecer atado al pasado. Quiero que cortes lazos con esas situaciones o circunstancias que ya no suman.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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