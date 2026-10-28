Horóscopo de hoy para Leo del 28 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Harás un gran esfuerzo para cumplir tus ambiciones, convertirte en alguien admirable y alcanzar tus metas. Estarás dispuesto a postergar algunos proyectos personales para llegar a la cima. Prepárate, porque deberás mantener a raya tu tendencia a acaparar la atención.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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