Horóscopo de hoy para Sagitario del 28 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 28 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Deberás armarte de paciencia en el trabajo y evitar buscar pretextos para evadir las tareas cotidianas, porque esta actitud podría afectarte. En la salud, convendrá que seas más precavido de lo habitual, con la alimentación, ya que podrías estar más propenso a sufrir indigestiones.
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Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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