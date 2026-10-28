Horóscopo de hoy para Tauro del 28 octubre de 2026

La Luna en tu signo inaugura un ciclo de definiciones importantes. Las circunstancias te llevarán a tomar decisiones que pueden parecerte desfavorables, pero pronto descubrirás que cuando una oportunidad se pierde, aparece otra más justa para ti, acorde con tus necesidades.

Horóscopo de amor para Tauro Cualquier sugerencia que hagas a tus seres queridos tiene poco impacto y pasa casi desapercibida. Si pareces despreciar a tu pareja o si estas en un tono protector, cuando muestres tu punto, puede ser que termines cayendo junto con ellos. Trata de dar a los demás el tiempo para reconocer sus errores en lugar de tratarlos tan mal.

Horóscopo de dinero para Tauro Hoy no es un buen día para las aventuras financieras.Estas un poco lento y nada creativo. Refrenate de iniciar proyectos ambiciosos. No tienes la suficiente fuerza de voluntad para terminarlos exitosamente. Espera tiempos mejores, porque si tratas de forzar las cosas ahora se te revertirán.