La ONU renueva la resolución contra el embargo a Cuba con menos apoyos de lo habitual

La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles la resolución presentada por Cuba en contra del embargo de Estados Unidos con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Hace un año, la iniciativa cubana recibió 165 apoyos, 7 en contra y 12 abstenciones, por lo que el respaldo a la resolución de la isla ha caído notablemente.

Colombia, Paraguay, Argentina, Ecuador y Costa Rica se unieron a Estados Unidos y votaron en contra de la resolución. Venezuela no participó en la votación. Otros países como Hungría, Marruecos, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos también rechazaron la iniciativa. Chile, Honduras y Perú, cuyos recién nombrados mandatarios mantienen buenas relaciones con el presidente Trump y que el año pasado votaron a favor, esta vez se abstuvieron. Países occidentales como Alemania, Italia y Letonia figuran entre los que se abstuvieron por primera vez en 34 años.

Discusión a gritos

“El bloqueo mata y castiga silenciosamente a nuestra población como nunca antes”, declaró hoy el canciller cubano, Bruno Rodríguez Padilla, durante su intervención. Había tomado la palabra un día después de que lo hiciera el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, con quien protagonizó una discusión a gritos sin precedentes en el pleno de la Asamblea General.

Rodríguez llamó mentiroso a Waltz, quien le instó a alejarse de la tribuna. “No va a intimidarme en los Estados Unidos de América”, declaró Waltz, mientras el personal de seguridad de la ONU intentaba intervenir. “¿Sabe con quién está tratando? Esto es Estados Unidos. ¡Retroceda!”, insistió. Rodríguez recordó luego en un mensaje en redes sociales que estaban en Naciones Unidas y no en una reunión sobre seguridad nacional en la Casa Blanca.

Una resolucion recurrente, ahora con menos apoyos

La resolución, bautizada ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’, es un texto no vinculante que Cuba presenta desde 1992 para reclamar a Washington el fin del embargo a la isla. Si bien estas resoluciones no son jurídicamente vinculantes, reflejan el estado de opinión mundial sobre la cuestión.

Esta votación ante el organismo internacional se produce en un momento en que Cuba atraviesa una crisis financiera cada vez más profunda, mientras Estados Unidos intensifica su ya severa campaña de presión económica. De hecho, La Habana denunció en septiembre un impacto financiero “récord” del embargo este año. Además, la semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a plantear la posibilidad de una intervención militar, que lleva agitando desde principios de año, sugiriendo que los buques de guerra de Estados Unidos podrían hacer escala en Cuba a su regreso de una guerra en Irán.

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lgc (efe, ap)