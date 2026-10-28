Qué se sabe del choque de dos trenes de alta velocidad en España que dejó decenas de muertos

Dos trenes de alta velocidad chocaron la mañana del miércoles cerca de la localidad de Urda, al sur de Madrid.

En la colisión estuvieron implicados un tren AVE -operado por la empresa estatal- que había salido de la capital española con destino a Sevilla, y un tren de Iryo -empresa privada- que circulaba en sentido contrario.

El accidente ocurrió a unos 140 km al sur de Madrid, en las inmediaciones de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, sobre las 8:54 hora local.

Fuentes del gobierno regional informaron a medios españoles de que el número de fallecidos en el accidente asciende a al menos 68.

“Es una cifra descomunal. Una tragedia sin paliativos. Lo siento muchísimo por las familias. Ahora todavía están pendientes los trabajos para desescombrar y remover los amasijos de los vagones y la previsión de los bomberos es que van a aparecer aún más cuerpos”, dijo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

BBC:

Esta cifra la convierte en la tragedia ferroviaria más grave en España desde julio de 2013, cuando 80 personas murieron al descarrilar un tren de alta velocidad en una curva a las afueras de Santiago de Compostela, en el noroeste del país.

Los servicios de emergencia actualmente trabajan a contrarreloj para atender a los heridos y buscar sobrevivientes.

La compañía ferroviaria Renfe informó que los servicios entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía han sido suspendidos.

Qué pasó y qué se sabe sobre la causa del choque

El accidente se produjo cuando un tren de alta velocidad que viajaba desde Madrid hacia el sur de España embistió por detrás a otro que, al parecer, estaba detenido en la vía.

BBC:

El impacto hizo que al menos dos vagones cayeran por un terraplén.

La cadena pública RTVE, citando al Ministerio de Transportes, precisó que el tren de Renfe fue el que impactó al de Iryo por detrás.

Renfe es la compañía ferroviaria estatal de España, mientras que Iryo es un operador privado de trenes de alta velocidad.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) informó que la circulación de trenes en esta línea permanece suspendida.

EPA: En los trenes viajaban más de 500 personas.

Eduarda, una joven de 17 años que viajaba en uno de los trenes, le contó a la cadena de radio SER que había “caos” en el lugar y que había visto víctimas debajo de los trenes.

“Yo iba tranquila, con mis dos gatetes al lado, y hubo un frenado muy grande y me fui para adelante con la silla. La gente empezó a salir, había gente llorando, gente muerta debajo de los trenes se podían ver por todas partes”, relató.

“Un montón de gente que no podía salir, gritos… un horror”.

Por el momento, se desconocen las causas del choque.

Pero según informaciones de la prensa española, el gobierno cree que un posible error humano relacionado con la señalización pudo haber causado el accidente.

Hay reportes de que uno de los trenes de alta velocidad chocó contra el otro que estaba detenido en las vías.

¿Cuántos pasajeros viajaban en los trenes?

Se cree que más de 500 personas viajaban a bordo de los dos trenes accidentados.

Según los datos de Adif, transmitidos a TVE por Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, en el momento del choque había 544 personas en ambos convoyes.

El tren de Iryo (servicio 6076) transportaba a 147 personas, 146 adultos y un bebé.

En el AVE de Renfe (servicio 2080) viajaban 397 pasajeros.

BBC:

¿Qué han dicho las autoridades?

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró en redes sociales que los servicios de emergencia trabajan en la zona del accidente para atender a los afectados y garantizar su seguridad, en coordinación con las administraciones implicadas.

Afirmó que estaba “conmocionado por el grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo”.

“Las autoridades judiciales están haciendo su labor para saber las causas, el origen, el porqué y vamos a llegar hasta el final, y si ha habido negligencias se sabrá, y si ha habido fallos en el sistema de seguridad se responderá con total contundencia”, expresó.

Por su parte, el minsitro de Transporte, Óscar Puente, explicó en conferencia de prensa que el origen del accidente fue el centro de control.

“Sobre las 8:30 el sistema de control LZB de la estación de Urta cae como consecuencia de un fallo de comunicación de tres ordenadores de la red y en un tramo de 63 kilómetros el sistema se queda sin el sistema LZB de seguridad, eso produce la detención automática de todos los trenes que circulaban por ese tramo”.

“A partir de ahí la decisión de retomar la circulación coresponde al centro de control y es a traves del centro de control que se decide reanundar la marcha, desde nuestro punto de vista, inexplicable”.

Es en ese momento que el tren AVE retoma la marcha a una velocidad a la que no puede detenerse. Tras 25 kilómetros, choca con el tren Iryo, que estaba detenido.

El ministro ha dicho que no atribuye los hechos a nadie y que “las conclusiones deberá extraerlas la investigación”. También señaló que se dirije a la zona del accidente.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos de los consorcios provinciales de Toledo y Ciudad Real, voluntarios de Protección Civil y equipos sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Getty Images: Numerosos equipos de emergencia se han desplazado hasta el lugar del siniestro.

Por su parte, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha activado los hospitales públicos de La Paz, Getafe y 12 de Octubre para atender a los heridos en el accidente ferroviario, según fuentes oficiales.

Este accidente en la provincia de Toledo se suma a otros dos siniestros ferroviarios que han ocurrido en España en lo que va de año.

El más grave hasta ahora tuvo lugar el 18 de enero en Andalucía, cuando la colisión de dos trenes de alta velocidad dejó 45 muertos y más de 100 heridos.

Dos días después, otro accidente en Cataluña causó la muerte de un conductor en prácticas. El tren de cercanías en el que viajaba chocó contra un muro que se había derrumbado sobre las vías.