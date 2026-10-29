4 escenarios que se abren en Israel luego de que ni Netanyahu ni Eisenkot lograran mayoría absoluta en las elecciones

Israel parece estar políticamente en un punto muerto.

Tras el escrutinio del 85% de los votos en las elecciones del martes, ni la coalición del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, ni el bloque de su principal rival, Gadi Eisenkot, parecen encaminarse a obtener la mayoría.

Para formar gobierno, parece probable que uno de los partidos principales tendrá que incumplir sus promesas de campaña, lo que significa que el resultado más probable podrían ser nuevas elecciones.

A continuación, cuatro escenarios posibles:

1. Un gobierno de unidad nacional liderado por Netanyahu

¿Podría Netanyahu persuadir a Eisenkot para que se uniera a él en un gobierno de unidad nacional?

Para ello, Eisenkot tendría que abandonar su plataforma principal, después de haberse presentado como la única alternativa a Netanyahu y haber basado su campaña en sacarlo del poder.

La misma noche de las elecciones, Einsenkot subió al escenario de su sede de campaña y le pidió a Netanyahu que “anunciara hoy su retirada de la vida política”, diciéndole a la multitud que los israelíes están hartos de la “cultura de mentiras”, la “división y la incitación” de Netanyahu.

Sin embargo, esas declaraciones ocurrieron antes de que se conocieran los resultados de una de las principales encuestas a pie de urna, que inicialmente había proyectado una ventaja para el bloque de Eisenkot, pero luego reveló que Netanyahu lo había superado.

Netanyahu podría intentar persuadir al partido Yashar de Eisenkot para que se una a su partido Likud en un gobierno de unidad, abandonando así a los partidos de extrema derecha y ultraortodoxos con los que actualmente forma coalición.

Pero anoche, en la sede del Likud, agradeció a sus “socios leales” y pidió un “gobierno de derecha fuerte”, declaraciones que algunos interpretaron como una señal de que pretende preservar su alianza con ellos.

Un factor que podría aumentar las probabilidades de un gobierno de unidad nacional es la reanudación del conflicto con Irán, lo que ejercería una fuerte presión sobre los líderes de los partidos para que dejen de lado sus diferencias políticas y colaboren.

En los días previos a las elecciones, medios israelíes y estadounidenses informaron que Netanyahu estaba impulsando nuevos ataques contra el país y que había presionado a Donald Trump para que aprobara la intervención estadounidense.

Sin duda, los críticos de Netanyahu lo interpretarían como un intento de salvar su pellejo político al involucrarse en otro conflicto regional.

AFP via Getty Images: Benjamín Netanyahu durante la votación el martes.

2. Una coalición liderada por Eisenkot con los partidos árabes

Esta alternativa supondría un cambio radical para la política israelí. Solo un partido árabe independiente ha pertenecido formalmente a una coalición, en 2021, y no duró mucho.

Eisenkot y todos los demás partidos judíos de su bloque, salvo uno, ya han descartado formar gobierno con ellos. Pero ahora mismo, es la única vía que tiene la oposición para conseguir la mayoría.

Los partidos árabes fueron los protagonistas de la noche electoral.

Parecen haber desafiado las expectativas y podrían obtener un récord de 19 escaños, gracias a una participación sin precedentes de la población árabe de Israel, que representa aproximadamente una quinta parte del país y a menudo se autodefine como ciudadanos palestinos de Israel.

Durante años, muchos boicotearon las elecciones israelíes, argumentando que votar legitimaría un sistema que, según ellos, los trata como ciudadanos de segunda clase.

Pero su participación anoche, impulsada por el deseo de derrocar a la coalición gobernante más derechista de la historia de Israel, sacudió la situación.

El partido Lista Árabe Unida, que actualmente se prevé que gane alrededor de 7 escaños, aseguró que se uniría a un gobierno de la oposición, mientras que la Lista Conjunta, que se prevé que gane 12 escaños, dijo que apoyaría a un gobierno sin formar parte del mismo.

Sin embargo, el único líder judío que defiende este escenario en este momento es Yair Golan, del partido Los Demócratas. Y una coalición de este tipo sería muy frágil, especialmente en temas como Gaza y la Cisjordania ocupada.

El hecho de que exista un frente tan unido entre los partidos judíos contra la participación árabe pone de manifiesto las profundas divisiones que existen en Israel.

AFP via Getty Images: Gadi Eisenkot reivindica la salida de Netanyahu del poder, como parte de sus ofertas de campaña.

3. Una mayoría liderada por Netanyahu, con la oposición de derecha

¿Podría Netanyahu persuadir a los partidos de derecha del bloque de Eisenkot para que se separaran y se unieran a su coalición?

Los dos candidatos más probables son Naftalí Bennett, colíder de la alianza política Beyachad, y Avigdor Lieberman, líder del partido Israel Beiteinu. Ambos son de derecha, de línea dura en materia de seguridad y comparten ciertas posturas políticas con Netanyahu.

Pero ambos hicieron campaña explícitamente para sacarlo del poder y extender el servicio militar obligatorio a los ultraortodoxos, lo cual los puso en conflicto directo con los dos partidos ultraortodoxos que ya formaban parte del gobierno de Netanyahu. Por lo tanto, es difícil imaginar que unan fuerzas.

Algunos han sugerido que los partidos de Bennett y Lieberman podrían reemplazar a los partidos ultraortodoxos, pero los cálculos electorales actuales sugieren que esa agrupación podría no tener los escaños necesarios para obtener la mayoría.

Getty Images: Los familiares de las víctimas del 7 de octubre de 2023 exigen que Netanyahu sea investigado por las fallas de seguridad que permitieron los ataques de Hamás.

4. Nuevas elecciones

Si no se puede negociar ninguno de los escenarios anteriores, el resultado por defecto serían nuevas elecciones.

Muchos lo verían como una victoria tácita para Netanyahu, quien permanecería como primer ministro interino hasta que se celebren las nuevas elecciones, en las que quizás crea que tiene más posibilidades de ganar.

Algunos analistas suponen que la alta participación árabe no se repetiría, sobre todo si su representación récord en el Parlamento no se tradujera en ningún cambio, y que además podría movilizar a más votantes de derecha en una segunda vuelta.

Netanyahu también podría apostar a que los aproximadamente 70.000 israelíes que regresaron del extranjero para votar, y que se cree que tienden a votar en su contra, no lo harían de nuevo.

Además, varios partidos de derecha que no lograron superar el umbral electoral del 3,25% podrían obtener menos votos o incluso no presentarse a las elecciones, lo cual supondría un aumento de votos para el Likud y sus aliados.

Entre 2019 y 2022, Israel celebró cinco elecciones distintas, mientras Netanyahu y sus rivales luchaban una y otra vez por cooperar.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.