Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 29 de octubre al 4 de noviembre

Jueves 29

Don Omar en la Arena Toyota

El cantante puertorriqueño Don Omar trae su gira The Last King al sur de California. Primero llegará a la Toyota Arena (4000 E. Ontario Center Pkwy., Ontario), donde presentará un concierto con sus éxitos urbanos y de reguetón. Hoy jueves 29 de octubre a las 8 pm. Boletos desde $213. Informes ticketmaster.com.

Don Omar performs at 2025 Suenos Music Festival on Sunday, May 25, 2025, at Grant Park in Chicago. (Photo by Rob Grabowski/Invision/AP)

Descuento para el Museo de Historia Natural

El Museo de Historia Natural (900 Exposition Blvd., Los Angeles) ofrece un descuento a los visitantes con entradas para el Lucas Museum of Narrative Art. La rebaja es de 5 dólares en la entrada general para adultos y de 3 dólares para niños, estudiantes y personas mayores. La oferta es válida durante los 30 días posteriores a la visita al LMNA. Boletos desde $7. Informes nhm.org.

Crédito: Natural History Museum

Majo Aguilar en el Soraya

La cantante de música regional mexicana, Majo Aguilar, hará su debut en el Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (18111 Nordhoff St., Northridge) acompañada de mariachi y de banda, el primer concierto de este tipo en este teatro. Hoy jueves a las 8 pm. Boletos desde $49. Informes thesoraya.org.

Foto: Cortersía

Beasts en el Music Center

El Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) presenta BEASTS, una instalación lúdica y participativa en la que los visitantes se encuontran con un “gwoemul”, una criatura metamórfica del folclor coreano, y a convertirse en uno. Este es un mundo retrofuturista, suspendido entre Seúl y Los Ángeles, y explora la mitología, la memoria y las posibilidades. Termina el 20 de diciembre. Entrada gratuita con reservación. Informes musiccenter.org.

Foto: Cortesía

Arte de Judy Baca en el Skirball

El Skirball Cultural Center ( 2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) presenta The 1960s?A Generation on Fire: Judy Baca’s Great Wall of Los Angeles. Incluye dos secciones recién terminadas de murales de arte público que se exhiben por primera vez. Los murales se presentan junto a dibujos preparatorios y estudios de color, una instalación de video inmersiva y un componente interactivo donde los visitantes pueden compartir sus historias. Termina el 28 de febrero. Boletos desde $15. Informes skirball.org.

Foto: Skirball

Viernes 30

Lila Downs en el Disney Hall

La cantante oaxaqueñoestadounidense, Lila Downs, celebrará el Día de los Muertos con el concierto Cambias mi mundo en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles). Contará con la participación del Ballet Folklórico de Los Ángeles e incluirá canciones del nuevo álbum “Cambias mi mundo”. Viernes 30 de octubre a las 8 pm. Boletos desde $90. Informes laphil.com.

Foto: Cortesía Crédito: Wikimedia Commons

From Dusk Till Dawn en el teatro Ford

El drama criminal de estilo pulp coescrito por Quentin Tarantino y dirigido por Robert Rodríguez, From Dusk Till Dawn, cumple 30 años de realizado y para celebrarlo habrá una proyección especial en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles). Viernes 30 de octubre a las 8 pm. Boletos desde $35. Informes theford.com.

Foto: Archivo Crédito: Dimension Films

Sábado 31

Festival del Día de Muertos en Plaza México

La Plaza México (3100 E. Imperial Hwy., Lynwood) llevará a cabo el Festival del Día de los Muertos en sus instalaciones. Habrá danza tradicional azteca, música de mariachi, altares, exhibiciones, alebrijes gigantes y estaciones de dulces para los niños. Sábado 31 de octubre de 12 a 4 pm. Evento gratuito. Informes plazamexico.com.

Foto: Cortesía

Domingo 1

Día de los Muertos en el Wallis

El Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills) celebrará el Festival Familiar del Día de los Muertos con actividades culturales, la música del Mariachi Tierra del Sol Juvenil de Los Angeles, danza y comida inspiradas en esta tradición cultural. Domingo 1 de noviembre de 11 am a 2 pm. Entrada gratuita; se recomienda hacer reservación. Informes thewallis.org.

Foto: Cortesía

Día de los Muertos en el NHM

El festival anual del Día de los Muertos del Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) incluye música en vivo, actividades artísticas interactivas, vendedores locales y un altar colectivo para conmemorar a los difuntos. Domingo 1 de noviembre de 11 am a 3 pm. Boletos desde $7. Informes nhm.org/DDLM.