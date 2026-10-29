Charlyn Corral y la historia de éxito que predijo desde los 12 años

Charlyn Corral hizo historia el pasado lunes 26 de octubre al transformarse en la primera deportista mexicana en conquistar el prestigioso Trofeo Gerd Müller Femenil 2026, galardón que la acredita oficialmente como la “mejor delantera del mundo” en el marco de la fastuosa ceremonia del Balón de Oro.

En medio del ensordecedor reconocimiento internacional por una carrera repleta de éxitos, el histórico programa de televisión infantil Bizbirije revivió una emotiva entrevista grabada con la actual futbolista de las Tuzas del Pachuca cuando apenas tenía 12 años de edad, un video donde la goleadora azteca dejaba claro su inquebrantable amor por el balompié al dedicar desde la infancia tres horas diarias a sus extenuantes entrenamientos.

La publicación compartida por el recordado programa de la barra de Canal Once felicitó con enorme orgullo a Charlyn, desatando la nostalgia y la locura total en las redes sociales digitales al mostrar un fragmento donde la pequeña relata que los niños de su escuela no la dejaban jugar futbol durante la clase de Educación Física.

Nadie se imaginaba que aquella niña que sufría discriminación en el patio escolar terminaría subiendo al escenario principal de la gala del Balón de Oro, un evento donde Corral agradeció entre lágrimas el apoyo incondicional de su familia, un pilar que ya destacaba con luz propia en la vieja cápsula televisiva.

Desde los 12 años, la romperredes mexicana compartía su inigualable dedicación y compromiso con el deporte, presumiendo un récord asombroso en el control del balón al asegurar que comenzó haciendo veinte dominadas y, tras proponerse ir superándose día con día, logró alcanzar la impresionante cifra de mil 500 toques consecutivos sin dejar caer el esférico.

En ese mismo archivo histórico se relata que en una competencia celebrada en el estado de Tamaulipas se coronó campeona de goleo al clavar la friolera de 19 goles, una efectividad salvaje que a su corta edad ya le abría las puertas para formar parte de la Selección Mexicana Femenil Sub-15.

DE BIZBIRIJE A RECIBIR EL TROFEO GERD MÜLLER: LA PASIÓN DE CHARLYN CORRAL POR EL FUTBOL



Bizbirije, el icónico programa de televisión transmitido por @CanalOnceTV, compartió una cápsula protagonizada por la estrella del balompié #CharlynCorral, luego de que fuera galardonada con? pic.twitter.com/O6lseJeIjD — 24 Morelos (@24_morelos) October 28, 2026

El emotivo video que muestra los puros inicios de su trayectoria en el deporte circuló de forma masiva en las plataformas digitales de internet, donde cientos de internautas y aficionados al futbol mexicano afirmaron conmovidos que la joya de archivo es la prueba reina de que la constancia, el sacrificio y la disciplina de hierro llevaron a la delantera a cumplir su más grande sueño de la infancia.

Con el Trofeo Gerd Müller Femenil en las vitrinas de nuestro balompié, Charlyn Corral demuestra que el talento nacional está para competir y ganar en las esferas más altas del deporte mundial, consolidándose como una leyenda viviente de las canchas.

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