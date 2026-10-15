Gianni Infantino se vio obligado a morder el polvo en la ciudad de Zúrich al ofrecer disculpas públicas ante las máximas autoridades del balompié mundial. El polémico presidente de la FIFA reconoció que cometió graves fallas de transparencia en la planeación y la estrategia de comunicación del controvertido proyecto financiero denominado FIFA Forward Enterprise.



La polémica iniciativa pretendía privatizar un porcentaje de los torneos internacionales al vender hasta un 20 % de las operaciones comerciales a un bloque de inversionistas externos. Ante el fuerte descontento en el Consejo Ejecutivo, el directivo ítalo-suizo anunció el retiro permanente de la propuesta corporativa en las plataformas globales para apagar el fuego en los vestidores.

Gianni Infantino se disculpa ante Consejo FIFA por buscar vender el Mundial.



El Presidente no presentó documentos sobre el plan de venta de los activos del Mundial por valor de 4, 200 millones de dólares que puso en marcha y que abandonó en julio.



"Ese hombre tiene que? pic.twitter.com/HC2v6Q5dBb — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 15, 2026



Los reportes jurídicos de la organización se mantienen bajo un estricto acuerdo de confidencialidad en las oficinas debido a los litigios legales que continúan abiertos en las cortes de Estados Unidos. Para intentar limpiar su imagen de cara a las elecciones presidenciales del 18 de marzo de 2027, la administración presentó un ambicioso fondo de superávit presupuestal.



La nueva jugada de la cúpula propone utilizar las reservas de la Copa del Mundo para repartir una bolsa histórica de 6350 millones de dólares orientada a la infraestructura global. El plan proyecta entregar 25 millones de dólares a cada una de las 211 federaciones afiliadas al organismo, manteniendo un colchón fijo de 1700 millones para imprevistos en la tesorería.



El millonario reparto financiero se terminará de pulir durante el mes de diciembre en Doha, pero las disculpas no bastaron para calmar los ánimos de las potencias de la UEFA. Federaciones de enorme peso político como Inglaterra y Alemania mantuvieron el hacha de guerra levantada al afirmar que la confianza en el actual presidente se ha perdido de forma definitiva.



La vicepresidenta de la FIFA, Debbie Hewitt, arremetió de forma fulminante en los medios británicos al declarar que el mandatario ya no se encuentra capacitado para comandar los hilos del deporte. En la acera de enfrente, el balompié de África salió en defensa del dirigente a través de Ahmed Yahya, quien elogió el trato igualitario en las votaciones del Congreso.

?? Gianni Infantino has apologised "for the mistakes… in relation to the communication and consultation" for FIFA Forward Enterprise.



He adds that the FIFA Peace Prize will be "analysed" along with a change to the FIFA Disciplinary Code to stop automatic one-game bans being? pic.twitter.com/lBrraQNjkk — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 15, 2026



El ríspido cónclave determinó abrir mesas de análisis sobre el marco de gobernanza institucional y ordenó reevaluar el polémico Premio FIFA de la Paz entregado a Donald Trump. Asimismo, se revisará la llamada del mandatario norteamericano que influyó para frenar por completo el castigo liguero del delantero Folarin Balogun tras su expulsión en la pasada justa mundialista.

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