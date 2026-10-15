Gianni Infantino sigue buscando expiar sus culpas, pero su futuro parece sentenciado
El mandatario del organismo retiró el plan de inversión privada y propuso un reparto de 6350 millones de dólares para intentar rescatar el voto de los miembros
Gianni Infantino se vio obligado a morder el polvo en la ciudad de Zúrich al ofrecer disculpas públicas ante las máximas autoridades del balompié mundial. El polémico presidente de la FIFA reconoció que cometió graves fallas de transparencia en la planeación y la estrategia de comunicación del controvertido proyecto financiero denominado FIFA Forward Enterprise.
La polémica iniciativa pretendía privatizar un porcentaje de los torneos internacionales al vender hasta un 20 % de las operaciones comerciales a un bloque de inversionistas externos. Ante el fuerte descontento en el Consejo Ejecutivo, el directivo ítalo-suizo anunció el retiro permanente de la propuesta corporativa en las plataformas globales para apagar el fuego en los vestidores.
Los reportes jurídicos de la organización se mantienen bajo un estricto acuerdo de confidencialidad en las oficinas debido a los litigios legales que continúan abiertos en las cortes de Estados Unidos. Para intentar limpiar su imagen de cara a las elecciones presidenciales del 18 de marzo de 2027, la administración presentó un ambicioso fondo de superávit presupuestal.
La nueva jugada de la cúpula propone utilizar las reservas de la Copa del Mundo para repartir una bolsa histórica de 6350 millones de dólares orientada a la infraestructura global. El plan proyecta entregar 25 millones de dólares a cada una de las 211 federaciones afiliadas al organismo, manteniendo un colchón fijo de 1700 millones para imprevistos en la tesorería.
El millonario reparto financiero se terminará de pulir durante el mes de diciembre en Doha, pero las disculpas no bastaron para calmar los ánimos de las potencias de la UEFA. Federaciones de enorme peso político como Inglaterra y Alemania mantuvieron el hacha de guerra levantada al afirmar que la confianza en el actual presidente se ha perdido de forma definitiva.
La vicepresidenta de la FIFA, Debbie Hewitt, arremetió de forma fulminante en los medios británicos al declarar que el mandatario ya no se encuentra capacitado para comandar los hilos del deporte. En la acera de enfrente, el balompié de África salió en defensa del dirigente a través de Ahmed Yahya, quien elogió el trato igualitario en las votaciones del Congreso.
El ríspido cónclave determinó abrir mesas de análisis sobre el marco de gobernanza institucional y ordenó reevaluar el polémico Premio FIFA de la Paz entregado a Donald Trump. Asimismo, se revisará la llamada del mandatario norteamericano que influyó para frenar por completo el castigo liguero del delantero Folarin Balogun tras su expulsión en la pasada justa mundialista.
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