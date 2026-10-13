Ganni Infantino de nuevo en camisa de once varas por ocultar segundo sueldo en la FIFA

Gianni Infantino se encuentra metido en camisa de once varas tras ser denunciado por ocultar un millonario segundo sueldo. Al jerarca de la FIFA parece que le llueve sobre mojado, pues no termina de salir del escándalo de la privatización de los Mundiales cuando ya le brotó este nuevo embrollo financiero.

El mandamás del balompié global parece parroquia de pueblo porque en cada esquina le aparecen milagritos que ponen a temblar su permanencia en el cargo. La nueva bomba estalló al revelarse que el directivo suizo se embolsó varios millones de billetes verdes por debajo del agua.

Gianni Infantino has been accused of a new “clear violation of Fifa’s statutes” after a £1.3m pay package on top of his £4m declared earnings was unearthed.@Tom_Morgs has the full story ??https://t.co/LKxYuAbBK8 pic.twitter.com/D6yTdFtZzm — Telegraph Football (@TeleFootball) October 12, 2026

La investigación periodística en el Reino Unido destapó que Infantino percibe dos salarios completamente diferenciados dentro del organismo. El primero corresponde a su sueldo oficial como presidente, mientras que el segundo proviene de una empresa alterna armada para operar el torneo en Norteamérica.

Desde su polémica llegada al trono en 2016, la FIFA asumió el compromiso de transparentar anualmente cada centavo de las primas y dietas de sus altos mandos. Sin embargo, esta remuneración extra se mantuvo guardada bajo siete llaves sin reportarse en los balances públicos.

El panorama del directivo helvético se puso color de hormiga tras su propuesta de crear una filial valorada en veinte mil millones de dólares. El plan maestro consistía en vender una participación minoritaria de las próximas Copas del Mundo a fondos de inversión privados.

Varios inversionistas norteamericanos pretendían quedarse con una tajada de los derechos comerciales de las competencias más lucrativas del planeta. Por fortuna, las confederaciones de UEFA, Concacaf y AFC le hicieron el feo al proyecto y obligaron a dar marcha atrás.

Los números fríos del mandamás suizo revelan que durante el año 2024 percibió la jugosa cantidad de 4.6 millones de euros por sus labores institucionales. A esa cifra se le sumaron 1.58 millones de euros adicionales cortesía de la firma encargada del torneo estadounidense.

Los reportes financieros indican que Infantino continuó recibiendo importes similares o incluso mayores a lo largo de los años 2025 y 2026. Expertos internacionales aseguran que la omisión de estos pagos extraordinarios viola flagrantemente las leyes del organismo.

According to documents from FIFA and the U.S. IRS, FIFA president Gianni Infantino received a previously undisclosed compensation from the business entity in charge of the 2026 World Cup.



The lack of transparency surrounding the additional compensation is a potential violation? pic.twitter.com/kHnF7Gm6dn — Sportico (@Sportico) October 13, 2026

La delicada situación exige un juicio político inmediato para deslindar responsabilidades en las altas esferas del balompié internacional. Los trapos sucios salieron al sol tras descubrirse unos turbios manejos de las oficinas corporativas asentadas en Nueva York con tintes gubernamentales.

Seguir leyendo:

– El millonario golpe de la UEFA y la Concacaf para quitarle el control del dinero a Gianni Infantino

– Gianni Infantino le mandó un emotivo mensaje a Lionel Messi tras su retiro de la selección

– Gianni Infantino si cuenta con el apoyo de grandes leyendas del fútbol mundial

– Nocaut a Infantino y Asia se une al rechazo contra los nuevos negocios de la FIFA















