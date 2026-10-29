Editorial: Por Marissa Roy para Fiscal de la ciudad de Los Ángeles

Para el puesto de Fiscal de la ciudad de Los Ángeles se enfrentan Marissa Roy y John McKinney.

Roy está encargada de los temas de protección del consumidor como fiscal adjunta del Departamento de Justicia del estado. McKinney es fiscal adjunto del condado de Los Ángeles.

El fiscal angelino, con sus 550 abogados, representa a Los Ángeles en todos los asuntos legales incluyendo escribir las leyes debatidas en el Concejo o interpretar la carta orgánica; procesa algunos casos de delitos menores pero no delitos graves.

La titular Hydee Feldstein Soto quedó eliminada en las primarias de junio, logrando 18% de los votos. Roy finalizó primera con 43.1%; McKinney segundo con 28.6%.

Los comicios culminan este martes 3 de octubre. Todavía queda tiempo para votar.

De 34 años, creció en Monrovia en una familia multirracial ?madre de la India?, con estatus migratorio mixto. Tiene una licenciatura en Filosofía, Política y Derecho de la Universidad del Sur de California (USC) y un título de abogada (J.D.) de la Facultad de Derecho de Yale. Por dos años trabajó en una clínica jurídica con el Abogado Municipal de San Francisco. Asimismo trabajó en Public Rights Project, proporcionando recursos jurídicos a gobiernos locales.

Roy se ocupa del robo de salarios en lavaderos de autos y considera esta acción como prioritaria. Dijo en entrevista: “El mayor robo en Los Ángeles es el de salarios: los miles de millones que las empresas sustraen a los trabajadores al no pagar salario mínimo, horas extras, períodos de descanso y comida”.

Litigó contra los ataques federales a las ciudades santuario, al DACA y al TPS, y se propone impugnar las políticas migratorias de la administración.

Hará de la oficina del fiscal municipal el principal despacho de abogados de interés público de la ciudad, reduciendo el gasto en abogados externos y volviendo a contratar a abogados municipales adjuntos.

Apoyan su candidatura de Marissa Roy los senadores federales Bernie Sanders, Alex Padilla y Adam Schiff, la supervisora del condado de Los Ángeles Lindsey Horvath, el fiscal general de California Rob Bonta, la senadora estatal Caroline Menjivar, la concejala angelina Eunisses Hernandez, y los fiscales de las ciudades de San Diego y San Francisco.

Dentro del movimiento obrero la apoyan la Federación del Trabajo del condado, el sindicato de docentes UTLA, la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud y las locales 721 y 2015 de SEIU, entre otros.

Por todo ello, La Opinión apoya a Marissa Roy e insta a sus lectores a votar por ella.