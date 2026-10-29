Horóscopo de hoy para Acuario del 29 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu costado más audaz y experimental buscará expresarse, especialmente en el ámbito amoroso. Tendrás ganas de jugar, explorar y romper con los moldes, siempre que puedas mostrarte tal como eres. Permítete desplegar tu singularidad y deja que tu creatividad encuentre formas de expresarse.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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