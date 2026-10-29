Horóscopo de hoy para Escorpio del 29 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Algunas verdades que permanecían ocultas comenzarán a salir a la luz y te permitirán comprender mejor lo que necesitas transformar. En la intimidad, podrías sentirte más libre para explorar deseos y experiencias sin prejuicios. Atrévete a mirar detrás de lo aparente: allí encontrarás claves.

Horóscopo de amor para Escorpio

Eres admirado y apreciado por las personas a las que quieres. Un entendimiento de asuntos muy emotivos respecto a las relaciones te ayuda a tratar confidentemente con cualquier diferencia de opinión que aparezca. Si eres soltero eres capaz de aventurarte y conocer gente, el ser tan persuasivo hace que te sea fácil impresionar a los demás.

Horóscopo de dinero para Escorpio

En lo que respecta a las finanzas, no te será difícil mantener un balance sano entre tus ingresos y egresos. Cuando compras, eres lo suficientemente inteligente para no dejarte llevar por lo barato Eres perspicaz y es dificil que se aprovechen de tí cuando estás buscando cosas de lujo.Si quieres gastar dinero, adelante pero hazlo con cuidado como acostumbras.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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