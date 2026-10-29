Horóscopo de hoy para Libra del 29 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La necesidad de libertad puede llevarte a cuestionar lo que limita tu evolución y animarte a tomar nuevos rumbos. Los cambios podrían ser importantes e incluso llevarte lejos de lo conocido. Un viaje inesperado o un proyecto internacional abrirá nuevas posibilidades.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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