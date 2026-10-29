Horóscopo de hoy para Piscis del 29 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu hogar atravesará una etapa de transformaciones: renovarás espacios, ampliarás ambientes y buscarás mayor luminosidad. Al mismo tiempo, realizarás una limpieza para desprenderte de viejos patrones. Para habitar el presente con mayor libertad, primero tendrás que reprogramar tus bases.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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