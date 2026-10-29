Horóscopo de hoy para Piscis del 29 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Piscis

(02/19 – 03/20)

Tu hogar atravesará una etapa de transformaciones: renovarás espacios, ampliarás ambientes y buscarás mayor luminosidad. Al mismo tiempo, realizarás una limpieza para desprenderte de viejos patrones. Para habitar el presente con mayor libertad, primero tendrás que reprogramar tus bases.

Horóscopo de amor para Piscis

Tu pareja está asombrada por tu capacidad para resolver cualquier tipo de problema que aparezca en la relación y que efectivo eres para resolver asuntos para otros y darles buenos consejos. Eres capaz de mostrarles a los demás como hacer compromisos y ofrecer apoyo a los seres queridos de manera que ellos puedan confrontar sus asuntos.

Horóscopo de dinero para Piscis

Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.

Horóscopo de sexo paraPiscis

Suertudo, ¡ya que eres capaz de cumplir todas esas salvajes fantasías! Dile a tu pareja tus deseos más secretos. No seas tímido, estará más inclinada a aceptar de lo que te imaginas. Ambos disfrutan encendiéndose uno al otro con las palabras adecuadas. Después de un juego de palabras seductoras sabés lo que viene a continuación.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Piscis
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