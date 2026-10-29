Horóscopo de hoy para Tauro del 29 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Una idea diferente podría abrirte una posibilidad económica. Esta lunación estimulará tu ingenio para administrar recursos y te dará valor para probar caminos comerciales poco habituales. Si surge una oportunidad arriesgada, analízala desde distintos ángulos: una jugada consciente podría ayudarte.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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