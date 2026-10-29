Horóscopo de hoy para Tauro del 29 octubre de 2026

Una idea diferente podría abrirte una posibilidad económica. Esta lunación estimulará tu ingenio para administrar recursos y te dará valor para probar caminos comerciales poco habituales. Si surge una oportunidad arriesgada, analízala desde distintos ángulos: una jugada consciente podría ayudarte.

Horóscopo de amor para Tauro Tu vida privada es honesta con los demás, adquieres el coraje para decirle a alguien como te sientes con él o puede que sea posible resolver un desacuerdo de mucho tiempo. Sin embargo, para permanecer siendo amigos y que asegurar ese resultado positivo sea probable, no fuerces mucho las cosas pero tienes que estar dispuesto a hacer compromisos.

Horóscopo de dinero para Tauro Sientes que todos están siendo falsos y fraudulentos y quieren meter las manos en tu dinero. La ansiedad causada por esto nubla tu s juicios objetivos claros. Mantente alejado de cuestiones monetarias complicadas.En el futuro tendrás muchas oportunidades para hacer buenos tratos.Hoy no es el mejor día para eso.