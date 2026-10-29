Horóscopo de hoy para Virgo del 29 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu desempeño profesional puede colocarte en el foco de las miradas y despertar reconocimientos. Sin embargo, también sentirás la necesidad de ganar mayor libertad en tu vida pública. No te apresures por alcanzar posiciones elevadas: apuesta por un crecimiento creativo y sostenible.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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