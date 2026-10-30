California bajo el agua, el mar invade bares y restaurantes y golpea sus negocios en la costa

Las mareas récord en el sur de California están convirtiendo bares, restaurantes y paseos marítimos en zonas inundadas. Lo que para algunos visitantes parece una escena insólita, para los propietarios representa pérdidas económicas, daños materiales y el temor de que las próximas tormentas empeoren la situación.

Los Angeles Times reportó que en Redondo Beach, el agua llegó con tanta fuerza que incluso arrastró un contenedor de basura municipal frente a The Slip, un bar deportivo ubicado en el paseo marítimo. Su copropietaria, Rashel Mereness, pidió a sus empleados revisar los daños mientras estaba de vacaciones.

“Nunca habíamos vivido algo así. Esta es la peor que hemos visto”, contó sobre una inundación que ha obligado al personal a retirar agua cada mañana con sacos de arena y una aspiradora industrial.

Aunque el establecimiento consigue reabrir por las tardes, cuando baja la marea, el golpe ya se siente en la caja. Sus propietarios estiman que el martes perdieron alrededor del 30% de sus ventas.

Residentes locales caminan entre las aguas de la inundación en Huntington Beach, California. Foto AP/Jae C. Hong.

Restaurantes enfrentan daños y pérdidas

El problema no se limita a un establecimiento. Según el medio citado, en el muelle de Redondo Beach, los bares Project Barley y Next Door Bar también recibieron agua durante la semana. Este último sufrió daños en sus pisos de madera, que tendrán que ser reemplazados.

Su copropietario, Joe Smith, explicó que nunca había encontrado tanta agua al abrir las puertas por la mañana. Mientras intenta proteger el inmueble con plástico y nuevas barreras, mantiene las actividades del negocio para no perder más clientes.

En contraste, Quality Seafood, un emblemático mercado y restaurante de mariscos que opera desde 1953, ha conseguido mantenerse prácticamente a salvo. Incluso registró un aumento de ventas, impulsado por visitantes que acudieron al muelle para observar las inundaciones.

El diario reportó también que Long Beach, Grill ‘Em All no tuvo la misma suerte. El restaurante tuvo que cerrar el lunes después de que el agua alcanzara el patio y el comedor, pese a los sacos de arena y las lonas colocadas para protegerlo.

Su propietario, Matthew Chernus, describió la jornada como un golpe financiero y físico. Además de limpiar el establecimiento, tuvo que reorganizar los turnos de sus trabajadores y gestionar los daños provocados por el agua, el lodo y la arena.

Tanner Huntoon practica kayak en las aguas de la inundación en Huntington Beach, California. Foto AP/Jae C. Hong.

El invierno podría empeorar las inundaciones

Las comunidades costeras de California se preparan para nuevas mareas intensas durante noviembre y diciembre. Los científicos advierten que el oleaje y las posibles lluvias asociadas con El Niño podrían complicar todavía más el panorama.

Los comerciantes ya diseñan nuevas barreras y buscan alternativas, como reforzar los pedidos para llevar y a domicilio.

Para quienes dependen del turismo y de los visitantes de playa, el problema va más allá de limpiar el agua cada mañana. La preocupación es que las próximas inundaciones encuentren a sus negocios todavía más vulnerables.

“Es la Madre Naturaleza y no podemos detenerla”, reconoció Chernus al diario, quien espera no volver a enfrentar una jornada como la del lunes.

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