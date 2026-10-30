El tiempo de hoy en Dallas para este viernes 30 de octubre

Este viernes 30 de octubre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 73 grados Fahrenheit (23ºC). La probabilidad de lluvia será del 80% y el cielo estará cubierto. Además, las predicciones estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 5.59 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 61 grados Fahrenheit (16ºC), con una probabilidad de precipitación del 84%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 4.35 millas por hora.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:43 h y se pondrá a las 18:38 h. Durante el día habrá 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén cielos cubiertos con alguna llovizna. Las temperaturas se moverán entre los 61 y los 72 grados Fahrenheit (16 y 22ºC). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 84% por la mañana, 8% por la tarde y 84% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura 3 meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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