Adiós al horario de verano en EE.UU., los relojes se atrasarán el 1 de noviembre

El domingo 1 de noviembre, millones de personas en Estados Unidos atrasarán sus relojes una hora para despedir el horario de verano. Pero el ajuste vuelve a encender una discusión que Washington no ha conseguido resolver, sobre si en realidad ¿conviene mantener más luz por la tarde o priorizar las mañanas iluminadas y el descanso?

A las 2:00 de la madrugada, hora local, los relojes volverán a marcar la 1:00 en la mayor parte del país. El cambio ocurre mientras la iniciativa para eliminar los ajustes semestrales continúa atorada en el Senado.

El presidente Donald Trump volvió a presionar para que los legisladores actúen. “La mayoría de la gente pide luz por la noche, pero TODOS quieren dejar de cambiar la hora”, escribió en redes sociales.

Sin embargo, terminar con el cambio de reloj no significa que exista acuerdo sobre qué horario debería prevalecer.

La luz de la mañana, una cuestión de salud

Especialistas en ritmos circadianos defienden mantener permanentemente el horario estándar, porque se ajusta mejor al ciclo natural de luz y oscuridad.

Erik Herzog, profesor de biología de la Universidad de Washington en San Luis, explicó a Straight Arrow que la luz matutina ayuda a sincronizar el reloj biológico, con efectos sobre el sueño, el estado de alerta y el rendimiento cotidiano.

Con el horario de verano permanente, los amaneceres invernales serían más tardíos. En algunas regiones del norte y del oeste, el sol podría salir después de las 8:00 de la mañana, prolongando los trayectos escolares y laborales a oscuras.

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, la Asociación Médica Estadounidense y la Fundación Nacional del Sueño respaldan el horario estándar permanente.

Además, el cambio de primavera, que obliga a adelantar el reloj, se ha asociado con riesgos a corto plazo, incluidos aumentos de accidentes de tráfico y problemas cardiovasculares, según investigaciones citadas en el debate. El ajuste de otoño, en cambio, permite recuperar una hora de sueño.

El Congreso no logra cerrar el debate

La Ley de Protección de la Luz Solar fue aprobada por la Cámara de Representantes en julio, con 308 votos a favor y 117 en contra. La propuesta busca establecer el horario de verano permanente, pero permanece sin avanzar en el Senado.

Trump y sectores empresariales defienden las tardes más luminosas por sus beneficios para el comercio, el ocio y las actividades al aire libre. Sus críticos alertan sobre las mañanas oscuras y la seguridad de los estudiantes.

Por ahora, la legislación vigente mantiene los cambios de hora. El próximo ajuste está previsto para el 14 de marzo de 2027.

Mientras tanto, el debate sigue abierto y millones de estadounidenses volverán a mover las manecillas este domingo.

Sigue leyendo: