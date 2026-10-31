El tiempo de hoy en Dallas para este sábado 31 de octubre

Este sábado 31 de octubre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 75 grados Fahrenheit (24ºC). La probabilidad de lluvia será del 84% y el cielo estará cubierto. Además, las predicciones estiman ráfagas de viento de hasta 4.35 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 63 grados Fahrenheit (17ºC), con una probabilidad de precipitación del 4%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 4.35 millas por hora.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:44 h y se pondrá a las 18:37 h. Durante el día habrá 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se prevén más nubes que claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 81 grados Fahrenheit (18 y 27ºC). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 4% por la mañana, 3% por la tarde y 4% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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