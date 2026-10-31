Inés Gómez Mont permanece bajo custodia de ICE en Miami: claves de su situación legal

Inés Gómez Mont se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional. Su detención en Miami, Florida, el viernes 30 de octubre de 2026, abrió nuevas interrogantes sobre su situación jurídica en ese país, de acuerdo a lo que relata Infobae.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el arresto derivó del intercambio de información con el Gobierno estadounidense. La dependencia mexicana señaló que la exconductora cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Además, tanto ella como su esposo, Víctor Álvarez Puga, han sido investigados por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, vinculados a un supuesto esquema de desvío de recursos públicos.

¿Puede obtener libertad bajo fianza?

La posibilidad existe dentro del sistema migratorio estadounidense, pero no es automática ni está garantizada. Según las reglas de inmigración, algunas personas detenidas por el Departamento de Seguridad Nacional pueden solicitar una audiencia de fianza ante un juez migratorio, quien determina si reúnen los requisitos para continuar su proceso fuera de un centro de detención y el monto a pagar.

El antecedente de su esposo

El caso de Víctor Manuel Álvarez Puga representa el referente más cercano. El empresario fue detenido en Miami en septiembre de 2025 por irregularidades relacionadas con su situación migratoria y quedó bajo custodia del ICE en el centro de procesamiento Krome North. Posteriormente, obtuvo libertad provisional mediante el pago de una fianza, con la condición de portar un dispositivo de geolocalización y permanecer sujeto a su procedimiento migratorio. Su audiencia ante la corte migratoria estadounidense está prevista para noviembre de 2026.

Sin embargo, haber obtenido ese beneficio no significa que su esposa tenga automáticamente el mismo derecho: cada expediente se analiza de manera independiente y las condiciones de detención pueden ser distintas.

¿Dónde está detenida?

Aunque se confirmó que la presentadora permanece bajo custodia migratoria, las autoridades estadounidenses no han revelado la instalación donde fue ingresada. Entre los centros de Miami que han recibido personas detenidas por motivos migratorios se encuentran el Krome North Service Processing Center, administrado por el ICE, y el Federal Detention Center de Miami (FDC Miami), una prisión federal que también ha albergado a personas bajo custodia migratoria. No existe confirmación de que Gómez Mont se encuentre en alguno de estos establecimientos.

La noticia sobre su detención ocurrió ayer, 30 de octubre; uno de los primeros medios en dar la noticia fue el Milenio de México.

Seguir leyendo:

· Inés Gómez Mont habría sido capturada en Florida: qué se sabe del caso

· México insiste en la extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

· México solicita extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont