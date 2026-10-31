Los Ángeles: el tiempo para hoy sábado 31 de octubre

Los Ángeles se prepara para un sábado con los cielos totalmente cubiertos. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 61 grados Fahrenheit (16ºC) de mínima. Los vientos del sudeste soplarán con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 55 y 92 por ciento. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:12 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:01 h. En total tendremos 11 horas de sol a lo largo de este sábado.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana se prevén más nubes que claros con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 55 y los 73 grados Fahrenheit (13 y 23 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 70% por la mañana, 5% por la tarde y 70% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de LA abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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