Día de los Muertos en Hollywood Forever: los vivos festejan a sus difuntos

En medio de cruces, flores de cempasúchil, pan de muerto, calaveritas, la catrina y el catrín, miles de personas de origen mexicano y gente de diversas razas festejaron el 27 aniversario del festival del Día de los Muertos en el cementerio Hollywood Forever.

Aunque el festival de la vida -para honrar a los fallecidos- fue concebido con el propósito de ofrecer un espacio auténtico donde esta antigua tradición pudiera observarse, celebrarse y preservarse de manera genuina, la realidad es que pocos conocen realmente el significado del Día de los Muertos.

“Es una oportunidad para reconectar con mis raíces y mi pasado”, dijo Paola Pratt. “Nunca he preparado un altar; estoy trabajando para conocer mejor mi historia familiar y compartirla con mi esposo Clayton”.

Paola Pratt y su esposo Clayton. Ella dijo que el festival del Día de los Muertos le sirve para volver a conectar con sus raíces.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

México es el único país en el mundo donde el Día de los Muertos se celebra para honrar y recordar a los seres queridos fallecidos, con la creencia ancestral de que sus espíritus regresan temporalmente al mundo terrenal para comer, beber y convivir con sus familias. El 1 y 2 de noviembre son los días de la celebración oficial, aunque las festividades comienzan desde días antes.

No obstante, el origen de la celebración tiene raíces prehispánicas en las culturas de los pueblos mexicas, mayas, zapotecas y mixtecos, quienes no consideraban la muerte como el fin, sino como una fase natural en un ciclo infinito del alma y el inicio del viaje hacia el Mictlán o inframundo. Mictlán proviene del náhuatl Mictlān (mikki – muerto y tlan – lugar de la muerte o donde abunda la muerte), lo que se traduce como el “lugar de los muertos” o el “lugar donde abunda el descanso”. En la mitología de las culturas, la deidad de la muerte era Mictlantecuhtli y su esposa Mictecacíhuatl.

Javier “Xico” Garza, líder de las danzas aztecas que se presentaron en el festival del Día de los Muertos de este año en Hollywood Forever.

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“Yo solamente dirijo las bendiciones hacia los cuatro puntos cardinales y bendigo la madre tierra con copal”, señaló Javier “Xico” Garza, líder de las danzas aztecas que presentaron diversos grupos a la entrada del cementerio Hollywood Forever.

El nombre de copal proviene del náhuatl copalli, que significa incienso. Garza dijo que, en la cultura prehispánica, “adorar” la naturaleza, el cosmos, lo que está arriba y abajo, “era medicinal”, por lo que es importante para todos los inmigrantes mexicanos y latinoamericanos recordar a sus ancestros y a los fallecidos.

De hecho, en la medicina tradicional de los pueblos indígenas de México, el humo o brebajes preparados con la corteza del copal se han utilizado para aliviar dolores de cabeza, tos, bronquitis y malestares generales.

“Xico” consideró que muchos mexicanos vienen a Estados Unidos y pierden su identidad “porque quieren ser y sentirse norteamericanos”.

La tradición del Día de los Muertos, más que un momento de luto o tristeza, se centra en la alegría del reencuentro con los seres queridos que ya han fallecido.

Yuvi, de Guatemala, pinta el rostro de calavera a la salvadoreña Sandra Chávez, una maestra del STEM Academy of Hollywood.

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José Romero, cuyo hermano Víctor Hugo murió a los 52 años, le rindió honores junto con sus hermanas Patricia Pichardo y Laura Díaz.

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Así lo manifestó José Romero, cuyo hermano, Víctor Hugo, murió a los 52 años a causa de un cáncer de estómago, y desde hace siete años levanta un altar en su nombre, junto con sus hermanas Patricia Pichardo y Laura Díaz.

El altar incluyó una fotografía de Víctor en un lugar alto, un camino de flores de cempasúchil, un jardín de rosas y plantas, comidas que disfrutaba —como plátanos, chiles, manzanas, buñuelos y pan de muerto— y trofeos deportivos.

“Mi hermano encontró paz en el jardín de rosas del hospital St. Jude de Fullerton y nosotros construimos ese jardín en su honor”, dijo. “También sentimos paz en el corazón al recordarlo y al sonreír al ver sus fotografías”.

Para él, ser partícipe del Día de los Muertos no solo tiene un significado familiar para recordar a su hermano, sino que le sirve como un momento terapéutico para su propia alma, según dijo.

“La Catrina Divina”, representada por Francisco Parra Aguirre, un joven mexicano originario de Ayutla, Jalisco.

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La Catrina Divina

En la celebración del Día de los Muertos no puede faltar La Catrina, una figura de calavera femenina elegantemente vestida.

Inicialmente, la llamada Calavera Garbancera (1910-1912) fue creada por el ilustrador mexicano José Guadalupe Posada, quien la creó como crítica satírica a los indígenas que pretendían adoptar modas europeas y negaban sus propias raíces culturales.

Posteriormente, en 1937, el afamado muralista Diego Rivera rediseñó la calavera en su mural ‘Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central’, pintándola de cuerpo entero con un vestido sofisticado y llamándola La Catrina.

La Catrina Divina fue el personaje que eligió Francisco Parra Aguirre, un joven mexicano originario de Ayutla, Jalisco, quien refleja la relación particular de la cultura mexicana con la muerte, en la que esta se acepta con respeto, picardía, color y celebración.

“Lo más importante que podemos entender sobre la vida y la muerte es que, entre mejor vivamos la vida y dejemos más recuerdos bonitos en este plano, esa es la manera en que será más larga nuestra existencia” Francisco Parra Aguirre – Visitante originario de Ayutla, Jalisco

“No hay que tenerle miedo a la muerte”, indicó Parra Aguirre, quien trabaja en un supermercado de Bakersfield, California. Parra Aguirre dio a conocer que la idea de vestirse como el personaje lúgubre surgió de la inspiración del amor que tiene por su cultura mexicana y el respeto hacia las tradiciones de sus antepasados.

“A dondequiera que voy, siempre llevo las tradiciones de mi México en el corazón”, subrayó. “Como inmigrante en Estados Unidos, desde hace 16 años, me encanta compartir nuestra cultura y tradiciones. Eso es lo que me ha impulsado a vestirme como la Catrina Divina”.

En el traje de Francisco deslumbraba un corazón grande que contenía un dije, y en el interior una pequeña fotografía en blanco y negro. Era la imagen de su padre, Silvestre Huerta, quien falleció en 2020.

“Lo más importante que podemos entender sobre la vida y la muerte es que, entre mejor vivamos la vida y dejemos más recuerdos bonitos en este plano, esa es la manera en que será más larga nuestra existencia”, afirmó.

Altar a nombre de Refugio Rojas de León, un zacatecano que cantaba música regional mexicana. Le gustaba el tequila y montar a caballo.

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Altares en el cementerio de Hollywood Forever durante la celebración del Día de los Muertos. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

En memoria de los migrantes fallecidos

Perla Torres, gerente de proyectos del Undocumented Migration Project (Proyecto de Migración Indocumentada) con sede en Los Ángeles, pero que viajó de Arizona al evento del Día de los Muertos, informó que además de que se tiene que honrar la vida de las personas migrantes fallecidas, se debe destacar su humanidad y mantenerlas presentes.

A la fecha de octubre de 2026, de un total de 4,517 muertes de migrantes registradas desde 1981 en la zona fronteriza de Arizona —documentadas por la Oficina del Médico Forense del Condado de Pima y entidades colaboradoras como Humane Borders—, entre 1,639 y 1,641 de las personas permanecen sin ser identificadas, según Humane Borders (Fronteras Compasivas).

“En el altar pusimos las fotografías de algunos migrantes que han podido ser identificados, pero en la parte baja pusimos listas con los nombres de aquellos que sus familiares todavía siguen buscando”, explicó Torres. “Estas personas no serán olvidadas”.