Honremos a Dolores Huerta con nuestro voto

La última vez que hablé con Dolores Huerta me dijo que planeaba venir a Los Ángeles para promover mi campaña por el Distrito 9 y para animar a los latinos a que salieran a votar.

Desafortunadamente, la incansable activista y eterna defensora de los derechos humanos, falleció el pasado 28 de octubre, a los 96 años de edad, y con más de 70 años de resistencia.

No obstante, nos dejó una tarea pendiente a todos los latinos: salir a votar este 3 de noviembre.

Para Huerta, quien también defendió los derechos de las mujeres, todas las elecciones y la participación de los latinos en los procesos electorales eran importantes, pero la participación de los electores este próximo martes era crucial.

En el 50 aniversario de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) en julio, Dolores Huerta me dijo que nunca había sentido la necesidad tan urgente de votar –contra las políticas de Trump– como ahora.

Recuerdo que me comentó que no sabía cómo habíamos llegado a este punto de tantas injusticias contra nuestra gente, pero de lo que sí estaba segura, es que si los latinos salíamos a votar, la situación empezaría a revertirse.

Luchó hasta el último momento

Yo conocí a Dolores Huerta desde que era niño. Mi madre (activista Martha Ugarte) siempre me llevaba a las marchas y conferencias desde donde se combatían muchas injusticias contra la comunidad.

Fue en uno de esos eventos donde tuve la oportunidad de escucharla, de hablar con ella, de observar y de conocer, a través de su lucha, las grandes desigualdades y abusos que han vivido las minorías en los Estados Unidos.

Es por eso que ya en el colegio, recuerdo que organicé a varios compañeros de la escuela y nos fuimos a Bakersfield a ayudar a la cofundadora del Sindicato de Trabajadores del Campo (UFW) a registrar a las personas para que pudieran votar.

Hace varios años, Dolores Huerta me dijo que considerara postularme para un puesto público en el futuro. Es por eso que cuando le dije que estaba compitiendo para convertirme en concejal del Distrito 9, ella estaba muy contenta y había acordado venir a promover mi campaña, pero el tiempo ya no le alcanzó.

Es por eso que, para honrar la memoria de una de las mujeres latinas más importantes del siglo XX en los Estados Unidos, los invito a todos los electores latinos y no latinos, a salir a votar el próximo martes 3 de noviembre.

Creo que los latinos que podemos votar, es lo menos que deberíamos hacer, principalmente, por los inmigrantes que han sido encarcelados, deportados e inclusive asesinados.

Si no lo hacemos por nosotros, hagámoslo por nuestros vecinos y por todos esos miembros de la comunidad que ahora lloran la destrucción de su familia.

Si así lo hacemos, estaremos honrando también la vida de Dolores Huerta, una mujer resiliente que hasta los últimos momentos de su vida, utilizó su voz para defender al más vulnerable y para recordarnos que, como comunidad, siempre seremos más poderosos si nos unimos y salimos a votar.

José Ugarte es candidato a concejal del Distrito 9 de la ciudad de Los Ángeles.