Trump dice que Estados Unidos todavía tiene que “ocuparse” de uno o dos objetivos en Irán

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos ha destruido gran parte del aparato militar de Irán, pero que aún tiene que “ocuparse” de uno o dos objetivos, entre ellos un supuesto sitio nuclear conocido como montaña Pickaxe.

Trump sostuvo que las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron a finales de febrero “iban bien, pero ya saben que no son muy fiables”.

El presidente reiteró que Estados Unidos no tiene prisa por emprender acciones ofensivas porque había diezmado las fuerzas militares y el programa nuclear de Irán.

“Hemos neutralizado su capacidad nuclear. Todavía tenemos que ocuparnos, diría yo, de uno o dos sitios, pero podemos hacer eso en 10 minutos”, dijo Trump a periodistas en su residencia de Florida.

“Probablemente puedan fijarse en la montaña Pickaxe, y de eso hay que ocuparse. Podemos hacer todo eso muy rápidamente”, añadió.

El gobierno iraní ha negado que allí se lleve a cabo ninguna labor nuclear.

Trump ha advertido sobre la posibilidad de nuevas acciones militares después de las elecciones legislativas estadounidenses de la próxima semana. Anteriormente afirmó que estaba sopesando si “acabarlos de una vez”.

Más temprano el sábado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que Trump no ha tomado una decisión sobre nuevos ataques contra Irán y que Estados Unidos estaría abierto a una solución diplomática.

El líder supremo de Irán advirtió el sábado a Estados Unidos e Israel contra el lanzamiento de nuevos ataques, tras las amenazas de reanudar los bombardeos después de las elecciones.

gs (afp, efe)